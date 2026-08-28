O Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβασε νέο βίντεο μετά την απώλεια 33 κιλών

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Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης πόσταρε ένα βίντεο και έδειξε την αλλαγή στην εμφάνισή του μετά την απώλεια 33 κιλών. Ο ίδιος όπως είχε αποκαλύψει παλιότερα ζύγιζε 120 κιλά.

Ο Youtuber συγκρίνει την εικόνα του κατά τη διάρκεια των αγώνων τένις που έπαιζε μερικούς μήνες πριν, με τη σημερινή.

«-33 αλλά... Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα», ανέφερε.

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