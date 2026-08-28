Τουρισμός για όλους 2026: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Α’ φάσης

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Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Ά φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος όπου έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν στην εφαρμογή με κωδικούς taxisnet.

Το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες για την ενίσχυση της β´ φάσης του Προγράμματος, για την οποία έχει προβλεφθεί πρόσθετος προϋπολογισμός, με την έναρξη του νέου έτους. Διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη φάση του προγράμματος (δηλ. από 30/6/27 μέχρι 31/12/27) οι ωφελούμενοι θα αντληθούν με σειρά κλήρωσης από τους μη κληρωθέντες της α’ φάσης.

Τι πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούν όσοι αιτηθέντες περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων;

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και της δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων, η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το ποσό που δικαιούται να λάβει, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διανέμει, αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, τις ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με τον δικαιούχο.

Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Αίτησή του με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Αίτησή του με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφού εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του με το πιστωθέν ποσό.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, δηλαδή μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC).

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που εκδίδεται από το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»;

Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή ή υψηλή περίοδος).

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης

–Υψηλή περίοδος: από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

– Χαμηλή περίοδος: από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Η πραγματοποίηση συναλλαγών δεν θα είναι δυνατή εκτός των διαστημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Για την α’ φάση οι κάρτες των δικαιούχων της χαμηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2027 και οι κάρτες των δικαιούχων της υψηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.6.2027 αλλά ισχύουν αποκλειστικά για τα διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» και πώς;

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της Αίτησης.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης στο Πρόγραμμα και ενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος κινητού τηλεφώνου.

Από τη στιγμή όμως που θα ενεργοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί σε τερματικό POS, θα πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιείται από smartphone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβολή των στοιχείων της σε κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους παρόχων διαμονής ακόμη και άνευ χρήσης τεχνολογίας NFC.

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