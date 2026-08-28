Βελίκα Καραβάλτσιου: Αποχαιρέτησε το MEGA με δάκρυα στα μάτια

H Βελίκα Καραβάλτσιου αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Η δημοσιογράφος ετοιμάζεται για το νέο της τηλεοπτικό βήμα στην ΕΡΤ με νέα εκπομπή.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Mega και στους ανθρώπους του. Να προσπαθήσω να πω ένα ευχαριστώ χωρίς να κλάψω σε όλο το Mega και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο Alter Ego, στη διοίκηση, στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες μας, σε όλους τους συναδέλφους πάνω στην αίθουσα σύνταξης, που είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές.

Ένα ευχαριστώ στους οπερατέρ, στους μοντέρ, στις κοπέλες που μας κάνουν όμορφους, στα παιδιά στην είσοδο που μας λένε την πρώτη καλημέρα, σε όλους τους ανθρώπους. Κάνω μια καινούργια αρχή, αυτό είναι το καλό. Θα μου λείψετε, και πραγματικά ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε» είπε χαρακτηριστικά η Βελίκα Καραβάλτσιου χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

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