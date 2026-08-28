ΠΑΡ.28 Αυγ 2026 22:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντομπάσκετ 2027: Έμπλεξε η εθνική

toliopoulos
clock 21:04 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τρίτη συνεχόμενη ήττα για την εθνική μας μπάσκετ και η υπόθεση-πρόκριση στο Μουντομπάσκετ του Κατάρ δυσκολεύει πολύ. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχασε 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας και παραμένει στην 5η θέση του 9ου προκριματικού ομίλου με 3 νίκες και 4 ήττες. Στην τελική φάση προκρίνονται οι τρεις πρώτοι, ενώ στην επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία (31/8, 19:00).

Οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν το νοθρό ξεκίνημα της εθνικής, που δεν έπαιξε καλή άμυνα στο τρίποντο και οι Κόβλιαρ, Σούλγκα βρήκαν πρόσφορο έδαφος για δράση. Μάλιστα στο 8΄ ξέφυγαν με οκτώ πόντους διαφορά (22-14). Με διαδοχικές αλλαγές σε πρόσωπα και τακτική, ο Σπανούλης προσπάθησε να βελτιώσει την εικόνα της εθνικής και τα κατάφερε. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι η Ουκρανία... «μάτωνε» για να σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο κι έτσι οι Έλληνες κάλυψαν τη διαφορά και πέρασαν μπροστά 37-36 λίγο πριν από το ημίχρονο που έκλεισε στο 40-37 για τους -τύποις- γηπεδούχους.

Ενώ οι διεθνείς μας τα είχαν καταφέρει στο μαρκάρισμα του Μίχαλιουκ , δεν έβρισκαν «φάρμακο» για τους Κόβλιαρ, Σούλγκα που συνέχιζαν να σκοράρουν κι έτσι η Ουκρανία διατήρησε το προβάδισμα και με 2/2 τρίποντα του Τκατσένκο βρέθηκαν στο +6 (54-48 στο 27΄) και λίγο αργότερα στο +8 (62-54 στο 29΄).

 Στο 32΄ η διαφορά έγινε για πρώτη φορά διψήφια (70-59) και τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν για την εθνική που τα περίμενε όλα από τον Νικ Καλάθη. Το χάσμα μεγάλωσε στο 36΄ (80-66) και πλέον το ματς δεν «γύριζε»  . Οι Ουκρανοί με κορυφαίους το δίδυμο Σούλγκα (4/5 τρίποντα, 4ρ., 4ασ.) και Κόβλιαρ (3/5 τρίποντα, 6ρ., 4ασ.) έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση της 3ης θέσης. Ο Καλάθης (7/10 εντός πεδιάς, 8ασ.) ήταν ο κορυφαίος για την εθνική, ενώ ανέβηκε προς το τέλος όταν το ματς είχε κριθεί, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (16π.)

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-37, 64-59, 82-76

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Άιναρς Μπαγκάτσκις): Σούλγκα 14 (4), Τκατσένκο 6 (2), Λουκάσοφ 2, Μίχαλιουκ 13 (1), Μπόμπροφ 9 (1), Νοβίτσκι 2, Βοϊνάλοβιτς 11 (2), Σκαπίντσεφ 7, Κόβλιαρ 18 (3)

ΕΛΛΑΣ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 16 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 5, Καλάθης 17 (3), Καλαϊτζάκης, 2, Παπανικολάου 5 (1), Καραγιαννίδης 3, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούνμπο 6, Μήτογλου 13 (2), Νετζήπογλου 2.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπάσκετ Εθνική Μπάσκετ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis