Ακόμα έχεις τα σκουπίδια κάτω από τον νεροχύτη; Δες τι χάνεις!

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Η τοποθέτηση του κάδου κάτω από τον νεροχύτη είναι η πιο συνηθισμένη, αλλά και η πιο ανθυγιεινή επιλογή στην κουζίνα.

Τα προβλήματα - Μικρόβια και οσμές

Η ζέστη και η υγρασία από τις σωληνώσεις επιταχύνουν την αποσύνθεση των τροφών.

Το συνεχές σκύψιμο κουράζει, ενώ αν κάποιος πλένει πιάτα, μπλοκάρει την πρόσβαση.

Κίνδυνος μολύνσεων

Μια πιθανή διαρροή νερού πάνω στα σκουπίδια δημιουργεί εστία μόλυνσης.

Οι καλύτερες εναλλακτικές

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Συρόμενο συρτάρι: Μηχανισμός δίπλα στον πάγκο που ανοίγει με το γόνατο για εύκολη ανακύκλωση.

Κάδος με αισθητήρα: Ανεξάρτητος κάδος σε μια γωνία που ανοίγει ανέπαφα, προσφέροντας καλύτερη υγιεινή.

Κάδος πάγκου: Μια minimal υποδοχή στον πάγκο για άμεση ρίψη των υπολειμμάτων την ώρα που μαγειρεύετε.

Απελευθερώστε τον χώρο του νεροχύτη για τα καθαριστικά σας και κερδίστε μια πιο καθαρή και λειτουργική κουζίνα.

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