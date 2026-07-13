Αθερίδης σε Χρυσοχοΐδη: «Κατουρήθηκα στα γέλια με το ελληνικό FBI – Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

Ο Θοδωρής Αθερίδης βρέθηκε στην εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο. Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία που συχνά αποκαλείται «ελληνικό FBI», παραδεχόμενος ότι αρχικά αντιμετώπισε με δυσπιστία την εξαγγελία για τη δημιουργία της.

"Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ, εγώ προσωπικά ανήκω σ' αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρήθηκα στα γέλια. Έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και σήμερα, το ελληνικό FBI αναδρομικά εξιχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία", είπε.

Ο Θοδωρής Αθερίδης ανέφερε ακόμη ότι οι τελευταίες εξελίξεις τον οδήγησαν να αλλάξει άποψη, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμησή του προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και το έργο που, όπως είπε, επιτελεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

"Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να σκεφτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δε μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω", υποστήριξε ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Διαβάστε επίσης

Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται ο ηθοποιός

Συσσοβίτης: "Τι θα πει «γιατί δεν κάναμε οικογένεια;» ήθελα να ζω ελεύθερος"