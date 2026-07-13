Μαρινάκης: Το μόνο που έχουμε να θυμόμαστε από την εξωτερική πολιτική του κ. Τσίπρα ήταν η γραβάτα από τον κ. Ζάεφ

Με αιχμηρό τόνο απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική.

Ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε «εθνική ήττα τα F35 στην Τουρκία» ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη και προφανώς θα είναι η τελευταία φορά. Είναι ο ορισμός του ότι παρουσιάζει κάποιος το μαύρο-άσπρο».

«Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35 αλλά και συμπαραγωγός»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε μάλιστα πως «όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35 αλλά και συμπαραγωγός» και «η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16».

«Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα τεσσεράμισι χρόνια του κυρίου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα: τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως».

«Δεν θα ξαναγράψει την ιστορία ο κ. Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαρέβαλε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Ν.Δ. για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Όπως είπε, «από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο μηδέν, περιμένει ι ακόμα 33 για να φτάσει στα 83, έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα 20 – προσέξτε την απόλυτη την απόλυτη διαφορά 180 μοίρες διαφορετική εικόνα μέσα σε λίγα χρόνια – Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουμε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Αυτά έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα από όλα αυτά δεν τα θυμάμαι καν ούτε στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αμφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά, έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του. Δεν θα παραχάραξε ταυτόχρονα και την ιστορία».

«Πάει να κάνει έναν “ΣΥΡΙΖΑ 2”, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής»

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, που ανακοινώθηκε σήμερα. Όπως παρατήρησε, «πάνω από τους μισούς είναι στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ». «Όμως έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Τσίπρας τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε» ανέφερε για να προσθέσει: «Τους έστειλε στον εξώστη και στη συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει.

Άρα πάει να κάνει έναν “ΣΥΡΙΖΑ 2” αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής. To άξιο απορίας όμως είναι, δεδομένου ότι ακούω όλες αυτές τις μέρες τους νέους του εκπροσώπους να πανηγυρίζουν για τα όσα κατάφερε ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός, δηλαδή αυτό το περιβόητο μαξιλάρι με τον τρόπο τέλος πάντων που το παρουσιάζουν, όλα αυτά τα οποία λένε για την οικονομία ενώ μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, όλα αυτά θα έπρεπε να θεωρούνται επιτυχίες. Αφού λοιπόν είναι τόσο πετυχημένη αυτή η θητεία του κ. Τσίπρα τότε γιατί τους υπουργούς και τα στελέχη πρώτης γραμμής που πέτυχαν όλα αυτά δεν τα θέλει στο κόμμα του και τα κρύβει; Προφανώς γιατί δεν μιλάμε για καμία επιτυχία, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία την οποία ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να φορτώσει στους συνεργάτες του».

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