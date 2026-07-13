Στο νοσοκομείο 13χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι -Νοσηλεύεται με εγκαύματα και κατάγματα

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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, μεταφέρθηκε ένα 13χρονο παιδί μετά από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 13χρονο παιδί έπεσε από το ηλεκτρικό του πατίνι με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο.

Αρχικά ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα.

Το παιδί υπέστη εγκαύματα αλλά και κατάγματα και όπως είπε στις αρχές έπεσε μόνο του χωρίς την εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.

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