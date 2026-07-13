ΙΧ εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων -Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη (βίντεο)

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/07) στα Βριλήσσια, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων επί της Λεωφόρου Πεντέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν μια πελάτισσα του καταστήματος, η οποία, κατά την προσπάθειά της να πραγματοποιήσει ελιγμό, φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα.

Αποτέλεσμα ήταν το όχημα να κινηθεί προς τα εμπρός και να καταλήξει μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οδηγός φέρεται να μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εισβάλει στο κατάστημα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς και εργαζόμενους να σπεύδουν να δουν τι είχε συμβεί.

Image Το αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στην πρόσοψη του καταστήματος ενδυμάτων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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