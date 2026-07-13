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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Καταγγελία για επικίνδυνα δέντρα και ακαθάριστα χόρτα – «Καμία παρέμβαση από τον Δήμο Μαλεβιζίου»

αμάξι - δέντρα
clock 13:16 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρεις μήνες μετά τις πρώτες καταγγελίες, κάτοικος της περιοχής της Αμμουδάρας καταγγέλλει ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου δεν έχει προχωρήσει ακόμη στον καθαρισμό των χόρτων και στο κλάδεμα δέντρων που, όπως αναφέρει, έχουν γείρει επικίνδυνα πάνω στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την ίδια, από τις 2 Απριλίου έχει ενημερώσει επανειλημμένα τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, τον προηγούμενο μήνα ένα μεγάλο κλαδί αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της, προκαλώντας υλικές ζημιές. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ωστόσο, όπως επισημαίνει, αναδεικνύεται ο κίνδυνος που εγκυμονεί η κατάσταση.

Με δημόσια παρέμβασή της καλεί τον Δήμο Μαλεβιζίου να προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό της βλάστησης και στο κλάδεμα των δέντρων, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια κατοίκων και διερχόμενων πολιτών δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

αμάξι - δέντρα
αμάξι - δέντρα
αμάξι - δέντρα

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