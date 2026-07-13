ΑΣΠΑΙΤΕ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, παρέχοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και συμβουλευτικής εξειδίκευσης.

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται η έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Φοίτηση με φυσική παρουσία στα Προγράμματα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)» και «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Η υποβολή αιτήσεων για φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ και στο ΠΕΣΥΠ, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών που είναι αναρτημένες στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη16/06/2026, ώρα 12:00 έως και την Τρίτη 25/08/2026, ώρα 19:00.

Η εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και το ΠΕΣΥΠ για το ακαδ. έτος 2026-2027 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή28/08/2026και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και την πραγματοποίηση της κλήρωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη και μέριμνα για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις σχετικές προθεσμίες αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ aspete.gr.

Η φοίτηση στα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ προϋποθέτει φυσική παρουσία των σπουδαστών τις απογευματινές ώρες, μετά τις 16:00. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για φοίτηση στα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ, μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (aspete.gr), όπου βρίσκονται αναρτημένες οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στα ανωτέρω προγράμματα.

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