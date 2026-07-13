Μαζί σπάμε τη σιωπή: «Λιγότερα περιστατικά, περισσότερες συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία το 2026»

Κάλεσμα σε συνεργασία όλων των φορέων για την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας απηύθυνε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σημειώνοντας πως, «πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί. Γιατί ο ένας φορέας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλον».

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Μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Ηράκλειο, το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026, στο «Θέατρο Αστόρια», στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε πως «χρειάζεται να σπάσουμε τη σιωπή. Πριν από λίγα χρόνια, εάν μια γυναίκα πήγαινε σε ένα αστυνομικό τμήμα να παραπονεθεί, να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει τον σύζυγό της για βία, η απάντηση του αξιωματικού υπηρεσίας ήταν “σας παρακαλώ, βρείτε τα”. Σήμερα άλλαξαν όλα και άλλαξαν ριζικά». Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στις 13.000 συλλήψεις κακοποιητών και τις περίπου 23.000 καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2025. Σημείωσε πως περίπου 600 κακοποιητές έχουν προφυλακιστεί και εξήρε το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών που συμβάλλουν στο να περιοριστούν οι κακοποιητές, έργο που ενδεχομένως έχει γίνει ευκολότερο μετά την ηλεκτρονική επιτήρηση, μέτρο που, πλέον, έχει εφαρμοστεί.

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Πρόσθεσε πως, φέτος έχουν μειωθεί οι καταγγελίες κατά περίπου 15%, γεγονός που ωστόσο δεν προκαλεί εφησυχασμό. Εξήρε, επίσης, τον ρόλο των εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που, μάλιστα, συμμετέχουν στις κεντρικές επιτροπές της ΕΛ.ΑΣ και του Υπουργείου συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών. «Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Να σας καλέσουμε όλους και όλες, όλοι εσείς που είστε πολίτες υπεύθυνοι, με μεγάλες πρωτοβουλίες στον επιχειρηματικό, στον κοινωνικό χώρο, στην προσπάθεια για να κάνουμε μια κοινωνία καλύτερη και ασφαλέστερη και ταυτόχρονα την Κρήτη μας ακόμη πιο φωτεινή», είπε.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους η συντονίστρια της εκδήλωσης Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε την ανάγκη της συνεργασίας και τον συνεργασιών όλων των συναρμόδιων φορέων. «Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας μας αφορά όλους. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αντιμετωπίζεται από έναν μόνο θεσμό. Απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και κοινή δέσμευση όλων όσοι υπηρετούν τον πολίτη. Και όσο περισσότεροι ενώνουμε τη φωνή μας απέναντί της, τόσο πιο δυνατό γίνεται το μήνυμα ότι η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή. Σήμερα, μέσα από την παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας και όλων των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πολίτη, επιδιώκουμε αυτό ακριβώς: το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης να φτάσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος», είπε και έδωσε τον λόγο στον οικοδεσπότη της νέας αυτής εκδήλωσης του Υπουργείου, Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό.

«Είμαστε συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι σε οποιαδήποτε δράση μπορεί να βελτιώσει την κοινωνία μας», τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου στον χαιρετισμό του. Ο κ. Καλοκαιρινός μίλησε για την αύξηση της ευαισθησίας όλων απέναντι σε κοινωνικά θέματα και σε φαινόμενα βίας, τα οποία, όπως είπε, πριν από λίγα χρόνια περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα. Επισήμανε ότι, «δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αντιμετωπίσουμε τη βία εκεί, όπου, ορθώς, την εντοπίζουμε και αυτό είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η θεματική της ενδοοικογενειακής βίας». Αναφέρθηκε, μάλιστα, στον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Ηρακλείου συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Όπως είπε, «ο Δήμος Ηρακλείου εδώ και χρόνια ασχολείται και ασχολείται όπως πρέπει. Ο ξενώνας της κακοποιημένης γυναίκας δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρίσκεται στη δημοσιότητα ή να διαφημίζεται. Πρέπει να λειτουργεί, όπως οφείλει να λειτουργεί για τους ανθρώπους τη γυναίκα και το παιδί που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτή τη δράση θα τη διευρύνουμε, θα είμαστε συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι σε οποιαδήποτε δράση μπορεί να βελτιώσει την κοινωνία μας, όπου η βία έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά», κατέληξε.

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Στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας που προβλέπει πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης της βίας, καθώς και την εξάλειψη των στερεοτύπων και των διακρίσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ευημερία, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, «σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την ισότητα των δύο φύλων. Βασική μας προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και στελεχών πρώτης γραμμής για τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας».

Καταλήγοντας, συνεχάρη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη δράση αυτή και σημείωσε πως η Περιφέρεια συστρατεύεται σε αυτή την προσπάθεια «για να διαλύσουμε τα σύννεφα του φόβου, να κόψουμε το νήμα της σιωπής που καταπνίγει όσους υποφέρουν και να δημιουργήσουμε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και ασφάλειας στον πυρήνα της ύπαρξής μας, την οικογένεια. Στην ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα αυτού του τόπου, στις αξίες που κληρονομήσαμε και οφείλουμε να παραδώσουμε, είναι βαθιά ριζωμένες λέξεις, όπως είναι η λεβεντιά, το φιλότιμο, το θάρρος, η αλληλεγγύη, ανάμεσα στις οποίες η λέξη βία δεν έχει καμιά θέση», είπε ο κ.Αρναουτάκης.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ Ευγένιος Β’ μίλησε για την ανάγκη της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, κάνοντας λόγο για ενδογενή βία. Αναφέρθηκε, μάλιστα στο λογότυπο της εκδήλωσης: “Μαζί σπάμε τη σιωπή- 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας”, σημειώνοντας πως «είναι πολύ δυνατή η λέξη “μαζί”, είναι πολύ δυνατό το ρήμα “σπάμε” γιατί κάποτε αντί να πάμε μαζί, μαζί επιλέγαμε τη σιωπή. Και αυτή ήταν μια λανθασμένη επιλογή που έδινε τη θέση της σε ψιθύρους, που κάθε άλλο παρά ωφέλιμη ήταν, που διόγκωναν τα προβλήματα. Η λέξη “μέτωπο”, είναι σπουδαία λέξη, γιατί φανερώνει πως είμαστε μπροστά σε έναν αδυσώπητο, ανελέητο πόλεμο, με πολλά θύματα και μάλιστα από τον άμαχο πληθυσμό». Πρόσθεσε, δε, πως «η βία είναι πνευματικό γεγονός που ξεκινάει από μέσα μας. Και πρέπει λίγο-λίγο να δούμε και αυτή τη διάσταση αυτού του γεγονότος, κάνοντας την αυτοκριτική μας- γιατί δεν φταίνε πάντα όλοι οι άλλοι και όχι εμείς. Σας ευχαριστούμε γι αυτό το “μέτωπο”. Σας ευχαριστούμε γι αυτή τη νέα επιλογή του “σπάμε”. Και φυσικά είναι αυτονόητο ότι είμαστε μαζί», κατέληξε.

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Εκπροσωπώντας την εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», η οποία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας, Γιάννης Μαστροκώστας αναφέρθηκε σε αυτό, το οποίο, όπως είπε, έπρεπε να είναι αυτονόητο. «Η έμφυλη βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, το πρώτο στάδιο, είναι να το αποδεχτούμε και να το αναγνωρίσουμε. Πλέον, ως κοινωνία, έχουμε αναγνωρίσει το μέγεθος αυτού του φαινομένου και πρέπει να λάβουμε δράση, έτσι ώστε κάθε γυναίκα, κάθε παιδί που βιώνει κακοποίηση να ξέρει ότι μπορεί να λάβει βοήθεια. Στην «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», ο σεβασμός, η ισότητα, η αποκήρυξη κάθε μορφής βίας αποτελούν θεμελιώδεις αξίες. Και πιστεύουμε ότι είναι χρέος όλων μας, εκκλησία, πολιτεία, κοινωνικοί και επιχειρηματικοί φορείς, να ενώσουμε δυνάμεις και να μην μείνουμε άπραγοι. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου όλοι θα μπορούν να ζουν χωρίς φόβο», κατέληξε.

Τον απολογισμό έργου των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΓΕ.Π.Α.Δ Κρήτης παρουσίασε η Αστυνόμος Α΄ Αθηνά Καραδάκη. Τα στοιχεία καταγράφουν ενθαρρυντική εικόνα, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του 2026 τα περιστατικά που απασχόλησαν τα εξειδικευμένα γραφεία της ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζονται μειωμένα κατά 19% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 2026 οι συλλήψεις μειώθηκαν κατά 11%, σε σχέση με το 2025. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 337 συλλήψεις το 2026 έναντι 377 το 2025. Το α’ πεντάμηνο 2026 πραγματοποιήθηκε σύλληψη στο 72,3% των υποθέσεων, ενώ το 2025 αντίστοιχα είχε γίνει σύλληψη δράστη στο 66% (επισυνάπτεται η παρουσίαση -pdf)

Ακολούθησε συζήτηση με τους ανθρώπους του πεδίου, οι οποίοι, μέσα από την εμπειρία τους στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, μπόρεσαν να αναδείξουν τη σημασία και την αναγκαιότητα της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων.

Η Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, Ευτυχία Γούναρη υπογράμμισε πως καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή και πρέπει μέσα από τις δικαστικές διαδικασίες να δώσουμε το μήνυμα στο θύμα πως έχει συνοδοιπόρους, ενώ στον θύτη πως με την αυστηροποίηση των ποινών, ο δρόμος για τη φυλακή είναι μονόδρομος. Επίσης, το μήνυμα είναι πως πάντα υπάρχει κάποιος να ελέγχει και αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός υπάρχει γιατί με τον τρόπο αυτό προάγεται η ίδια η κοινωνία.

Η Προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στο ΑΤ Ηρακλείου, Υπαστυνόμος Α’ Δήμητρα Λιάπη περιέγραψε το πώς λειτουργεί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να μπορεί το θύμα που προσέρχεται να νοιώσει άνετα και να μπορεί απερίσπαστο να καταθέσει την προσωπική του μαρτυρία. Τόνισε, επίσης, πως οι πολίτες πλέον αντιλαμβάνονται ότι «η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, ότι υπάρχει ένα Γραφείο εξειδικευμένο, δεν θα καθυστερήσουν, δεν θα ταλαιπωρηθούν και δεν υπάρχει δευτερογενής θυματοποίηση. Προστατεύεται η ιδιωτικότητά τους και ελεύθερα έρχονται να καταγγείλουν. Η συνεργασία μας με τοπικούς φορείς δίνει ασφάλεια στα θύματα. Τα κάνει να νοιώθουν ότι το κράτος τους στηρίζει και ασχολείται μαζί τους».

Ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, Χαράλαμπος Λιλίτσης επισήμανε πως το θύμα οφείλει να καλεί αμέσως την Αστυνομία και στη συνέχεια να επεμβαίνουν άμεσα οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες, ώστε να μην χαθούν πολύτιμα στοιχεία που θα ενισχύσουν τη θέση του θύματος. Σημείωσε, επίσης πως, πρέπει όλοι οι πολίτες να αρχίσουμε να ευαισθητοποιούμαστε λίγο και να είμαστε πιο παρατηρητικοί σε κοινωνικά τέτοια ζητήματα παραμέλησης ανηλίκων. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε υποθέσεις κακοποίησης που ο ίδιος έχει διαχειριστεί και ήταν συγκλονιστικός, όταν ανέφερε πως εξέτασε για κακοποίηση το ίδιο παιδί, πέντε φορές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η ψυχολόγος στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου Μαρία Βασιλογιαννάκη μίλησε για τις γυναίκες που έχουν υποστεί κάθε μορφής βία και φιλοξενούνται στον ξενώνα και αναφέρθηκε στις διαδικασίες που ακολουθούνται ξεχωριστά για την προστασία της κάθε γυναίκας και τη διαχείριση του κάθε περιστατικού, όπως και για την υποστήριξη των θυμάτων και των παιδιών τους.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Μαρία Παπαδάκη αναφέρθηκε στον ρόλο της ποινικής διαμεσολάβησης, που δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης στον δράστη και την προστασία των θυμάτων. Στην ερώτηση «αλλάζουν οι άνθρωποι ή μετανιώνουν για τις πράξεις τους;», η κα Παπαδάκη τόνισε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά στατιστικά στοιχεία και ότι στο Πανεπιστήμιο χρησιμοποιούν μετρήσεις που δείχνουν τυχόν μετατοπίσεις στη στάση των ανθρώπων αυτών, δηλαδή αν βλέπουν διαφορετικά τη γυναίκα, αν αναθεωρούν τη στάση τους στο πώς διαπραγματεύονται πράγματα και πώς επιλύουν διαφορές και αν επικοινωνούν διαφορετικά. Ωστόσο, τόνισε πως, δεν αλλάζει εύκολα μια συμπεριφορά, ένα πρότυπο συμπεριφοράς ενός ανθρώπου περίπου 50-60 χρόνων και επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για «αλλαγή ανθρώπων».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θεατρικό δρώμενο που παρουσίασαν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιόνα Γεωργιάδη «φωτίζοντας» τα είδη της ενδοοικογενειακής βίας μέσα από σκηνές βίας που εκτυλίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ανέδειξαν έτσι το γεγονός πως πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκεται ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα παιδί, ένας ηλικιωμένος που χρειάζεται προστασία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας, Πρωτοσύγκελλος Πατήρ Παρθένιος Καλυβιανάκης, Εκπρόσωποι Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι Κρήτης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Νικόλαος Δούκης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Μιχαήλ Σεληνιωτάκης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, όπως και των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι προξενικών αρχών, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων και συλλόγων αποστράτων, εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας, της υγειονομικής κοινότητας, των Επιμελητηρίων, Επιστημονικών και Επαγγελματικών Συλλόγων, Κοινωνικών Δομών, Εθελοντικών Οργανώσεων και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

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