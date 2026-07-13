Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται ο ηθοποιός

Ο Γιώργος Ματαράγκας νοσηλεύεται μετά από ελαφρύ έμφραγμα που υπέστη.

Όπως ενημέρωσε σε δημοσίευσή της στο facebook, η ηθοποιός και κουνιάδα του, Τέτα Κωνσταντά, ο 65χρονος ηθοποιός πέρασε ένα ελαφρύ περιστατικό εμφράγματος την Παρασκευή, το οποίο τον οδήγησε στο νοσοκομείο για εξετάσεις την επόμενη μέρα.

Οι γιατροί όμως έκριναν ότι πρέπει να νοσηλευτεί και έτσι έμεινε στη Μονάδα Εμφραγμάτων όλο το Σαββατοκύριακο.

Οι γιατροί πρόκειται να αποφασίσουν σήμερα, Δευτέρα, τι είδους θεραπεία θα χρειαστεί και πως θα προχωρήσουν με την περίθαλψή του. Η ηθοποιός Κωνσταντά ανέφερε στην ανακοίνωσή της πως ο Γιώργος Ματαράγκας είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

"Επειδή όλοι ξέρουμε τη βρώμικη δουλειά μερικών δήθεν ενημερωτικών sites, που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησα καλό να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς. Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής:

ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκευθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα.

Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους", έγραψε χαρακτηριστικά.

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