Δήμος Ηρακλείου: Ολοκλήρωση κύκλου για την «Ομάδα αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης»

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου ο νέος κύκλος των δωρεάν βιωματικών συναντήσεων της δράσης «Ομάδα αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης» που οποίος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια… Δήμου Μάθηση» της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Η δράση προσέφερε στους συμμετέχοντες μια πολύτιμη βιωματική εμπειρία προσωπικής φροντίδας, ενίσχυσης της ευεξίας καθώς και ενδυνάμωσης της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και να γίνουν μέρος μιας ουσιαστικής ομαδικής διαδικασίας.

Τον συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια των συναντήσεων είχαν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας Μαρία Κονταξάκη και Δέσποινα Γιαμαλάκη, πιστοποιημένα μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (E.F.T.A.) και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.), με ενεργή και αναγνωρισμένη επαγγελματική παρουσία στο Ηράκλειο. Με την ολοκλήρωση του κύκλου, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης όπου απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Χρονάκη Δαφέρμου ευχαριστούν θερμά τις συντονίστριες για την εθελοντική και ποιοτική προσφορά τους και τους πολίτες που αγκάλιασαν τη δράση, ανανεώνοντας το ραντεβού για επόμενες ανάλογες πρωτοβουλίες.

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