Ελένη Μενεγάκη: Ποιο νησί επέλεξε για τις διακοπές της;

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Η Ελένη Μενεγάκη πήγε για λίγες ημέρες διακοπές στη Νάξο για να φορτήσει μπαταρίες. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή σε βραδινή έξοδο με την παρέα της και πόσταρε τις σχετικές φωτογραφίες.

«Νάξο μου αγαπημένη, φεύγω γεμάτη από χαρά και αναμνήσεις! Αντώνη Πιτταρά σε ευχαριστώ για την εξαιρετική φιλοξενία , εξάλλου το νησί σας φημίζεται γι αυτό. Εις το επανιδείν!», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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