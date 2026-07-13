Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου: Ο Βασίλης Ράλλης νέος τεχνικός διευθυντής

Ο Βασίλης Ράλλης είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Στην ανακοίνωση της η ομάδα του Αρκαλοχωρίου αναφέρει τα εξής:

Με μια πολυετή πορεία στον πάγκο του ΟΦΗ και εμπειρία για την κατηγορία (Α2) από τη θητεία του στο Ηράκλειο ΟΑΑ, ο Βασίλης Ράλλης ολοκληρώνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της προπονητικής του διαδρομής και ανοίγει ένα νέο στην καριέρα του.



Από τη νέα αγωνιστική περίοδο αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή της Αναγέννησης BC, φέρνοντας μαζί του πολύτιμη εμπειρία, σύγχρονη μπασκετική φιλοσοφία και ξεκάθαρο όραμα για την ανάπτυξη του συλλόγου.



Η γνώση, η συνέπεια και η πολυετής παρουσία του στο υψηλό επίπεδο αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα εποχή της Αναγέννησης.

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