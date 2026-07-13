Φορητή συσκευή εντοπισμού σκύλων με δορυφορική σύνδεση (βίντεο)

Φανταστείτε ότι κάνετε πεζοπορία σε μια απομακρυσμένη οροσειρά. Ο υπερκινητικός σκύλος σας πιάνει τη μυρωδιά ενός ελαφιού και, ακολουθώντας το κυνηγετικό του ένστικτο, εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Στο κολάρο του υπάρχει ένας ιχνηλάτης GPS που μπορεί να στείλει τις συντεταγμένες του μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Όμως στην περιοχή όπου βρίσκεστε δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Συνεχίζετε να τον φωνάζετε και να σφυρίζετε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα: ο σκύλος σας έχει εξαφανιστεί.

Αυτό ακριβώς το σενάριο ώθησε τον τεχνολόγο Τζόναθαν Μπενσαμούν να αναπτύξει αυτό που περιγράφει ως την πρώτη στον κόσμο φορητή συσκευή εντοπισμού σκύλων με δορυφορική σύνδεση. Ο Μπενσαμούν είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fi, μιας εταιρείας που κατασκευάζει συσκευές εντοπισμού σκύλων από το 2017. Η ιδέα γεννήθηκε όταν υιοθέτησε έναν νεαρό γερμανικό ποιμενικό, τον Θορ, και ήθελε να βεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος που τον έβγαζε βόλτα δεν παρέλειπε μέρος της διαδρομής.

Παρότι η εταιρεία εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν από τους ηγέτες της αγοράς ο Μπενσαμούν συνέχιζε να λαμβάνει παράπονα από πελάτες σχετικά με τους περιορισμούς της συσκευής. Τη λύση έδωσαν οι δορυφόροι Starlink της SpaceX.

«Το πιο συχνό παράπονο των πελατών είναι είτε ότι ζουν σε περιοχή με κακή κάλυψη κινητής τηλεφωνίας είτε ότι ανησυχούν όταν ο σκύλος τους απομακρύνεται από κατοικημένες περιοχές. Φοβούνται ότι μπορεί να φύγει από την αυλή και να χαθεί στο δάσος» αναφέρει ο Μπενσαμούν.

Όταν η Starlink άρχισε το 2024 να προσφέρει απευθείας δορυφορική συνδεσιμότητα σε κινητές συσκευές, ο Μπενσαμούν κατάλαβε ότι η λύση ήταν πλέον εφικτή. Στις 8 Ιουλίου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη στον κόσμο υπηρεσία δορυφορικού εντοπισμού σκύλων.

Η τεχνολογία

Η συσκευή συνδυάζει έναν δέκτη GPS ο οποίος προσδιορίζει τη θέση του σκύλου σε πραγματικό χρόνο, με ένα μικρό μόντεμ που λειτουργεί με μπαταρία και συνδέεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της T-Mobile, η οποία συνεργάζεται με το δορυφορικό σύστημα Starlink της SpaceX. Όταν ο σκύλος βρεθεί εκτός μιας προκαθορισμένης περιοχής, ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ειδοποίηση μέσω εφαρμογής στο κινητό του.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος σταθμός κινητής τηλεφωνίας, η συσκευή συνδέεται με έναν δορυφόρο Starlink που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή πάνω από την περιοχή ώστε να μεταδώσει τη θέση του ζώου.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί επίσης να δημιουργήσει έναν εικονικό γεωγραφικό φράχτη (geofence) δηλαδή μια περιοχή μέσα στην οποία επιτρέπεται να κινείται ο σκύλος χωρίς να ενεργοποιείται ειδοποίηση. Αν το ζώο περάσει αυτό το εικονικό όριο, για παράδειγμα αν δραπετεύσει από την αυλή, η συσκευή αποστέλλει αμέσως ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τη Fi η μπαταρία της συσκευής διαρκεί αρκετές ημέρες προσφέροντας στον ιδιοκτήτη αρκετό χρόνο για να εντοπίσει το κατοικίδιό του. Για να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την αναζήτηση η εταιρεία επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να στέλνει στον σκύλο σύντομα σήματα όπως δονήσεις ή ήχους ώστε να τον παρακινεί να επιστρέψει μόνος του.

«Μπορείτε να εκπαιδεύσετε τον σκύλο σας ώστε να συνδέει αυτές τις δονήσεις με την ώρα του φαγητού του, επιβραβεύοντάς τον κάθε φορά που επιστρέφει όταν τις αισθάνεται. Με τον καιρό, θα αρχίσει να συσχετίζει τη δόνηση με το γεγονός ότι το φαγητό του τον περιμένει στο σπίτι» εξηγεί ο Μπενσούν.

Η τεχνολογία εντοπισμού μέσω GPS χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες. Στον χώρο της παρακολούθησης ζώων, τα πρώτα συστήματα εφαρμόστηκαν τη δεκαετία του 1990 σε άγρια και απειλούμενα είδη. Ωστόσο, οι αρχικές συσκευές ήταν μεγάλες και ακριβές, κατάλληλες μόνο για μεγάλα θηλαστικά, όπως οι άλκες και οι τάρανδοι, και όχι για κατοικίδια.

Η τεχνολογία άρχισε να μικραίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2010 όταν εμφανίστηκαν στην αγορά οι πρώτοι εμπορικοί ιχνηλάτες GPS για σκύλους. Σήμερα περίπου 11 εκατομμύρια σκύλοι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούνται με κάποια μορφή τεχνολογίας GPS. Η νέα συσκευή της Fi, με την ονομασία Fi Ultra Direct-to-Cell, προχωρά την τεχνολογία ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας, σύμφωνα με τον Μπενσαμούν, «σχεδόν παντού διαθέσιμη συνδεσιμότητα».

πηγή: naftemporiki.gr

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