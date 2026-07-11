Η νέα αυτόνομη τουαλέτα-ρομπότ που έρχεται δίπλα στο κρεβάτι (βίντεο)

Μια νέα εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που ζούμε μέχρι σήμερα. Ανάμεσα στις πιο πρωτοποριακές εφαρμογές βρίσκεται μια αυτόνομη τουαλέτα-ρομπότ, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, κυρίως σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Στη φετινή διεθνή έκθεση φροντίδας ηλικιωμένων, βοηθητικών συσκευών και Ιατρικής Αποκατάστασης της Σαγκάης, η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας προσβασιμότητας Yueban παρουσίασε την καινοτόμα έξυπνη τουαλέτα Xiaoban.

Πρόκειται για μια αυτόνομη τουαλέτα-ρομπότ, η οποία λειτουργεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και έχει σχεδιαστεί κυρίως για ανθρώπους με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα.

Πώς λειτουργεί

Η Xiaoban διαθέτει ένα προηγμένο τρισδιάστατο σύστημα αποφυγής εμποδίων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντάς της να κινείται αυτόνομα μέσα στον χώρο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης της, ενεργοποιεί εκ νέου το σύστημα Lidar που διαθέτει, ώστε να επιστρέψει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στον σημείο της σύνδεσής της.

Ο σταθμός σύνδεσης της ρομποτικής τουαλέτας συνδέεται με τα υπάρχοντα υδραυλικά συστήματα του σπιτιού. Το περιεχόμενο απομακρύνεται μέσω ενός αθόρυβου μύλου, ο οποίος αποτρέπει πιθανά προβλήματα στο αποχετευτικό σύστημα.

Μετά την εκκένωση, η Xiaoban ξεκινά αυτόματα μια διαδικασία πλήρους καθαρισμού και απολύμανσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί εκτοξευτήρες νερού υψηλής πίεσης και υπεριώδη ακτινοβολία, διατηρώντας τη συσκευή καθαρή και έτοιμη για την επόμενη χρήση.

Σύστημα εξουδετέρωσης οσμών και προστασία του χώρου

Ωστόσο, πέρα από τον καθαρισμό εντός, απομακρύνει και τις οσμές, αφού διαθέτει προηγμένο σύστημα εξουδετέρωσής τους. Η ρομποτική τουαλέτα της Yueban διατίθεται ήδη στην κινεζική αγορά, με την τιμή της να ανέρχεται περίπου στα 13.000 δολάρια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα κυκλοφορήσει σε αγορές εκτός Κίνας.

Η Xiaoban αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της κατεύθυνσης που ακολουθεί η τεχνολογία της νέας εποχής, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική συνδυάζονται με λύσεις προσβασιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής των χρηστών.

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