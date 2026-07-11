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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και εγκλωβίστηκε (βίντεο)

εργατικο ατυχημα
clock 13:35 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένας εργάτης, περίπου 40 ετών, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης.

Ο άνδρας, αλλοδαπός εργαζόμενος σε εργασίες ανακαίνισης σε κατάστημα σούπερ μάρκετ, έπεσε από σκαλωσιά και εγκλωβίστηκε σε χαμηλότερο σημείο της κατασκευής.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες και τον γιατρό να τον μεταφέρουν με ειδική σανίδα στο ασθενοφόρο.

Ο τραυματίας είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο έφερε τραύματα στην περιοχή της κοιλιάς και των πλευρών.

(Βίντεο από zarpanews)

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