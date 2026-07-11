Αλέξης Καλοκαιρινός: Διευρύνουμε τη δράση του ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας

Το μήνυμα ότι η ελληνική κοινωνία εστιάζει πλέον την προσοχή της απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία, κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν αντικείμενο της ίδιας ευαισθησίας, καθώς και ότι ο Δήμος Ηρακλείου παραμένει στην πρώτη γραμμή της μάχης αντιμετώπισής της, επεσήμανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, χαιρετίζοντας την εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Ηράκλειο, παρουσία και του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στην ευαισθησία που έχει αναπτυχθεί «απέναντι σε φαινόμενα βίας τα οποία πριν από λίγα χρόνια, και οπωσδήποτε πριν από λίγες δεκαετίες, περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα. Ο όρος «γυναικοκτονία» δεν υπήρχε πριν από οκτώ - εννέα χρόνια. Η έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού εδραιώθηκε με την συνθήκη την οποία συνήψε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 1989. Όλα βεβαίως έχουν τον παρελθόν και το παρελθόν τους είναι στην αρχή του 18ου αιώνα στον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό στον δρόμο που συνέκλινε η Ελλάδα με αυτές τις αρχές και αξίες. Τα ζητήματα της ενδοκοινωνικής βίας θεματοποιούνται και γίνονται αντικείμενο το οποίο αντιμετωπίζεται πλέον με θεσμικά εργαλεία, με ένα σημαντικό νομικό οπλοστάσιο και με τους θεσμούς του Κράτους, τη Δικαιοσύνη και την Ελληνική Αστυνομία, αλλά πρωτίστως είναι ένα θέμα της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι: «Δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αντιμετωπίσουμε την βία εκεί όπου ορθώς την εντοπίζουμε και αυτό είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση η θεματική της ενδοοικογενειακής βίας» και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Ηρακλείου συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια: «Ο Δήμος Ηρακλείου εδώ και χρόνια ασχολείται και ασχολείται όπως πρέπει. Ο ξενώνας της κακοποιημένης γυναίκας δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρίσκεται στη δημοσιότητα ή να διαφημίζεται. Πρέπει να λειτουργεί όπως οφείλει να λειτουργεί για τους ανθρώπους την γυναίκα και το παιδί που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτή τη δράση θα την διευρύνουμε, θα είμαστε συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι σε οποιαδήποτε δράση μπορεί να βελτιώσει την κοινωνία μας, όπου η βία έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά με μια βεβαία εξαίρεση: Τη διαδικτυακή βία. Αυτό είναι κάτι το οποίο και μέσω της αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εγκλήματος απασχολεί προφανώς την Πολιτεία, αλλά πρέπει να μας απασχολεί όλους μας. Διότι αυτά τα μέσα, μέσα στα οποία περνάμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ίσως να αλλοιώσουν ή να αλλοιώνουν ήδη και την ίδια μας την ανθρωπιά. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά».

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