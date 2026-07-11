Μεσαρά: Σοβαρό τροχαίο με νεαρό οδηγό - Εγκλωβίστηκε στο όχημά του

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί του Σαββάρτου στο Πετροκεφάλι της Μεσαράς, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, και προσέκρουσε σε κολώνα.

Από την πρόσκρουση ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να τον απελευθερώσουν, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Ο 23χρονος παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ορθοπεδικά τραύματα και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

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