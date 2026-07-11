Πλεύρης: Στην τελική ευθεία η δομή φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους

Στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστώνστις παλιές αποθήκες Σκουλούδη, στους Αθανάτους , επιμένει η κυβέρνηση, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να δηλώνει ότι απομένουν μόνο ορισμένα τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα για να ξεκινήσει η λειτουργία της.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, ο συγκεκριμένος χώρος έχει ήδη επιλεγεί και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν βρίσκονται σε διαδικασία διευθέτησης . Τόνισε μάλιστα ότι η Κρήτη χρειάζεται δύο προσωρινούς χώρους υποδοχής, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφράσει τοπικοί φορείς, κάτοικοι και επαγγελματίες, αλλά και τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου όσο και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Την ίδια ώρα, ο κ. Πλεύρης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των μεταναστευτικών ροών προς το νησί, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται υποχώρηση των αφίξεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες αλλά και τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις λιβυκές υπηρεσίες.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι όταν υπάρχει συνεννόηση με τη Λιβύη, αρκετές βάρκες δεν ξεκινούν από τις ακτές, ενώ ανέφερε ότι το Λιμενικό βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές στη Βεγγάζη.

Παρά τη μείωση των τελευταίων ημερών, προειδοποίησε ότι η θερινή περίοδος παραμένει κρίσιμη, καθώς οι μεταναστευτικές πιέσεις μπορεί να ενταθούν και για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε, σε πανελλαδικό επίπεδο οι θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές το πρώτο εξάμηνο του έτους εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 30%, ενώ αυξημένες είναι οι επιστροφές και οι απελάσεις μεταναστών. Για την Κρήτη, ο υπουργός έκανε λόγο για μικρή αλλά θετική υποχώρηση των αφίξεων σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

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