Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο; - Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Αν νιώθετε πιο αποσυντονισμένοι, ευερέθιστοι ή κουρασμένοι τον τελευταίο καιρό, δεν είναι ιδέα σας. Καθώς η κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα ολοένα και πιο συχνά, η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα - και κυρίως ο εγκέφαλος - επηρεάζεται άμεσα.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα όργανο που καταναλώνει τεράστια ποσότητα ενέργειας και παράγει συνεχώς θερμότητα. Για να λειτουργεί σωστά, ο οργανισμός διατηρεί τη θερμοκρασία του σταθερή μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Όταν, όμως, οι εξωτερικές θερμοκρασίες εκτοξεύονται στα ύψη, αυτός ο φυσικός μηχανισμός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί. Ως αποτέλεσμα, επηρεάζονται βασικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η κρίση και η συγκέντρωση. Παράλληλα, οι ειδικοί έχουν διαπιστώσει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη ευερεθιστότητα, εντονότερο άγχος και κακή διάθεση.







Πώς η κλιματική αλλαγή μειώνει τη σωματική δραστηριότητα και αυξάνει τους πρόωρους θανάτους



Επιπλέον, οι ιδιαίτερα ζεστές νύχτες υποβαθμίζουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος κόπωσης, μειωμένης απόδοσης και ψυχικής επιβάρυνσης.







Οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν επίσης σοβαρό παράγοντα επιβάρυνσης για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ήδη νευρολογικά προβλήματα. Οι καύσωνες μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα σε άτομα με επιληψία, ημικρανίες, άνοια και σκλήρυνση κατά πλάκας. Ταυτόχρονα, η ακραία ζέστη έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων. Μελέτες που ανέλυσαν δεδομένα από δεκάδες χώρες κατέγραψαν ότι ακόμη και μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή αύξηση των θανάτων από ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο το περιβάλλον, αλλά επηρεάζει άμεσα και την ανθρώπινη υγεία. Η ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας. Παρότι η έρευνα συνεχίζεται, το μήνυμα είναι σαφές: όσο οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τόσο πιο αναγκαία γίνεται η προστασία της υγείας μας και η προσαρμογή μας στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Πηγή: jenny,gr

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