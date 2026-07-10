Γιατί οι αλλεργίες αυξάνονται τα τελευταία χρόνια

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Οι αλλεργίες δεν είναι πια μια σπάνια ενόχληση που αφορά λίγους. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, ένας στους τέσσερις ανθρώπους πάσχει σήμερα από κάποια αλλεργική πάθηση, ενώ οι ειδικοί προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Τι συμβαίνει όμως; Γιατί ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν αλλεργίες;

Το περιβάλλον αλλάζει και μαζί του και εμείς

«Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σημαντικό αποτύπωμα. Οι περίοδοι ανθοφορίας επιμηκύνονται, η γύρη κυκλοφορεί περισσότερους μήνες στον αέρα και σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Το αποτέλεσμα; Τα άτομα με εποχική αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα υποφέρουν για μεγαλύτερα διαστήματα μέσα στο χρόνο.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική ρύπανση επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα αλληλοεπιδρούν με τη γύρη και καθιστούν τα αλλεργιογόνα πιο “ επιθετικά”», αναφέρει η κ. Σοφία Σολιδάκη, Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων, Επιστημονικά υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος Μetropolitan General και συνεχίζει με τα αίτια αύξησης των αλλεργιών, τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, αλλά και στα συστήματα υγείας:

Ο τρόπος ζωής μάς κάνει πιο ευάλωτους

Ζούμε περισσότερο σε κλειστούς χώρους: σπίτια με κλιματιστικά, γραφεία με ελάχιστο αερισμό, σχολικές αίθουσες γεμάτες μαθητές. Όλα αυτά ευνοούν τη συσσώρευση αλλεργιογόνων, όπως σκόνη, ακάρεα και μούχλα.

Ταυτόχρονα, η διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου -πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα και φτωχή σε φυτικές ίνες- επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου, που σχετίζεται με τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού.

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Η υπόθεση της «υπερβολικής υγιεινής»

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες θεωρίες είναι η λεγόμενη «υπόθεση της υγιεινής». Τα παιδιά μεγαλώνουν σήμερα σε πιο «στείρα» περιβάλλοντα, με λιγότερη έκθεση σε μικρόβια, ζώα και φυσικό χώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό τους να μην «εκπαιδεύεται» σωστά και να στρέφεται ευκολότερα εναντίον αθώων ουσιών, προκαλώντας αλλεργίες.

Οι επιπτώσεις στην κοινωνία

Οι αλλεργίες δεν είναι απλά ένα «μπούκωμα στη μύτη». Επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, τον ύπνο, τη συγκέντρωση στη δουλειά ή στο σχολείο, ενώ επιβαρύνουν σημαντικά και τα συστήματα υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές χώρες καταγράφεται ήδη αύξηση χαμένων ημερών εργασίας και σχολείου λόγω αλλεργικών παθήσεων.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Έγκαιρη διάγνωση από ειδικό αλλεργιολόγο.

Πρόληψη με μέτρα αποφυγής αλλεργιογόνων όπου αυτό είναι εφικτό.

Σύγχρονες θεραπείες, όπως η ανοσοθεραπεία, που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος.

«Οι αλλεργίες δεν είναι απλώς μια ατομική ενόχληση, είναι ο καθρέφτης των αλλαγών του κόσμου μας. Όσο το περιβάλλον αλλάζει, τόσο περισσότερο χρειάζεται εμείς να μάθουμε να το ακούμε», καταλήγει η κ. Σολιδάκη.

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