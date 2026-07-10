Επίσκεψη στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην επετειακή Γεωργική Έκθεση Μεσαράς

Κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στην 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς στους Βώρους. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μέλη της Ν.Ε. Ηρακλείου, στελέχη του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και μέλη των Τοπικών Οργανώσεων της περιοχής, με επικεφαλής την Τ.Ο. Φαιστού.

Η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό, ο οποίος επί σειρά ετών αναδεικνύει τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης, συνιστώντας κόμβο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των παραγωγών, της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των τοπικών φορέων.

Η κρητική γη και οι άνθρωποί της βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της παραγωγικής ανασυγκρότησης, προσφέροντας προϊόντα μοναδικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής και προστιθέμενης αξίας. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα και ουσιαστικά δίπλα στον αγροτικό κόσμο. Απαιτούνται άμεσα στοχευμένες πολιτικές για τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, τη διασφάλιση των κρίσιμων υδάτινων πόρων μέσω σύγχρονων υποδομών, την προστασία του αγροτικού εισοδήματος από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και την οργανική διασύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγική διαδικασία.

Image

Για το ΠΑΣΟΚ, ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί μια οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, αλλά τον βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής ανάπτυξης και της ζωντάνιας της ελληνικής υπαίθρου. Με βαθιές ρίζες στους αγώνες του αγροτικού κόσμου, το Κίνημά μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ανάγκη

ενός ολοκληρωμένου, εθνικού στρατηγικού σχεδίου. Ένα σχέδιο που εγγυάται σταθερούς κανόνες στην αγορά, διαφανή και δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων της ΚΑΠ και πραγματική, αξιοπρεπή στήριξη των ανθρώπων του μόχθου που παράγουν τον πλούτο της πατρίδας μας.

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: