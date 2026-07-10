«Πράσινο φως» από το Κογκρέσο για την πώληση κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος KAAN

Το αμερικανικό Κογκρέσο δεν ανέστειλε τελικά την πώληση κινητήρων F110 στην Άγκυρα, κάτι που στην ουσία ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάπτυξης του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους KAAN, όπως μεταδίδουν σήμερα οι εφημερίδες Hürriyet και Yeni Safak.

Ειδικότερα, στο σχετικό δημοσίευμά της, η φιλοκυβερνητική Hürriyet αναφέρει ότι ένα βασικό «εμπόδιο» στο Κογκρέσο ξεπεράστηκε.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου για την προτεινόμενη ξένη στρατιωτική πώληση, ενεργοποιώντας μια 15ήμερη περίοδο αναθεώρησης που ισχύει για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού περιθωρίου, εννέα μέλη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, με επικεφαλής τη βουλευτή Ντίνα Τάιτους από τη Νεβάδα, κατέθεσαν κοινό ψήφισμα ζητώντας τη διακοπή της πώλησης αμυντικού εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στην Άγκυρα.

Ωστόσο, το ψήφισμα δεν εισήχθη ποτέ προς συζήτηση και ψηφοφορία ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στη Γερουσία πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 9 Ιουλίου. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία της πώλησης συνεχίζεται χωρίς να απαιτείται περαιτέρω κοινοβουλευτική έγκριση.

Ποια είναι η διαδικασία

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, κάθε μεγάλη εξοπλιστική συμφωνία με ξένη χώρα κοινοποιείται στο Κογκρέσο, το οποίο έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να την εξετάσει.

Στην περίπτωση της Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, η εν λόγω περίοδος είναι 15 ημέρες. Αν κάποιο μέλος του Κογκρέσου επιδιώξει να μπλοκάρει τη συμφωνία, απαιτείται η έγκριση σχετικού κοινού ψηφίσματος και από τα δύο νομοθετικά σώματα, καθώς και η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι τουρκικές εφημερίδες επισημαίνουν ότι ακόμη και αν το ψήφισμα είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο, δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να το υπέγραφε, δεδομένης της θετικής στάσης που έχει διατηρήσει σε ό,τι αφορά την αμυντικής συνεργασία με την Τουρκία.

Η Τουρκία πούλησε τους S-400 σε χώρα του Κόλπου

Υπενθυμίζεται ότι η Hürriyet ανέφερε νωρίτερα ότι η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, και συγκεκριμένα σε κάποιο κράτος του Κόλπου.

Όπως υποστηρίζει, η τουρκική εφημερίδα, αυτό αναμένεται να αποσαφηνιστεί με επίσημη ανακοίνωση, ενώ η εξέλιξη συνδέεται με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: