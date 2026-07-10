Δωρεά του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης στην Αιματολογική Κλινική του Βενιζελείου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης προχώρησε σε μια ακόμη πράξη έμπρακτης στήριξης προς το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η προσφορά ενός ψυγειοκαταψύκτη στην Αιματολογική Κλινική αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για τις ανάγκες της κλινικής, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση του έργου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αντιπροσωπεία του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης την Τρίτη 27.7.26 παρέδωσε ένα ψυγειοκαταψύκτη στην Αιματολογική Κλινική του Βενιζελείου Νοσ/μείου για την αποθήκευση ευπαθών φαρμάκων.

Είναι δωρεά των Νικολάου Κων.Κεφαλογιάννη,Μανώλη Μιχ.Κεφαλογιάννη και Στέλλας Τσακονίκου , στην μνήμη της Στέλλας Κεφαλογιάννη,Βασιλείου Κεφαλογιάννη και Νικηφόρου Τσακονίκου.

Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής εκ μέρους του Νοσοκομείου, ήταν ,Δανδουλάκης Κων/νος Διοικητής,Λιάπη Δήμητρα,Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής,Αντωνάκη Εργίνη,Προϊσταμένη τής Κλινικής, Μακράκη Ειρήνη ,Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Βαγγέλης Παπαδάκης,Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η πρόεδρος Σκεύω Μπιζιώτη,ενημέρωσε τούς εκπροσώπους του Νοσο κομείου για τούς σκοπούς και τίς δραστηριότητς του Δικτύου μας.

Η κα.Μακράκη,αφού ευχαρίστησε θερμά την αντιπροσωπεία,ενημέρωσε γιά την ιδιαιτερότητα των νοσηλευομένων,μιλώντας για εκείνους με ενσυναίσθηση και ευαισθησία.

Ο κ.Διοικητήςεξέφρασε τις ευχαριστίες του γενικά,για τις δωρεές του Δικτύου στο Νοσ/μείο.Το κλίμα ηταν ιδιαίτερα ανθρώπινο και συγκινητικο εκ μέρους όλων.

«Νιώθουμε υπερήφανες πού μέσα από το εθελοντικό έργο του Δικτύου μας προσφέρουμε ,έστω και ελαχιστη διευκόλυνση στο έργο των εγαζομένων και στήνκαθημερινότητα των νοσηλευομένων.Ξέρουμε όλοι ότι κάποια «κρεβάτια» δεν φιλοξενούν όνειρα ..αλλά μεγάλο πόνο σωματικό και ψυχικό» τόνισε η πρόεδρός μας».

Διαβάστε επίσης

ΒΟΑΚ: Παράταση 1,5 χρόνου για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Ηράκλειο: Λαγοκέφαλος ξεβράστηκε στην παραλία (εικόνες)