Παραιτήθηκε από γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Καλαματιανός – «Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα»

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Ο Διονύσης Καλαματιανός υπέβαλε την παραίτησή του από γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Στην επιστολή του προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η «απόφασή του είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

Η παραίτηση του Καλαματιανού ήταν αναμενόμενη καθώς ήταν επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου για τη συγκεκριμένη θέση, που πλέον χάνοντας τη στήριξη προς το πρόσωπό του από την Κεντρική Επιτροπή, αποφάσισε να αποχωρήσει δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο ενώ υπεραμύνθηκε της ανάγκης για ενότητα του προοδευτικού χώρου.

Η επιστολή Καλαματιανού

Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.



Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.

Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας.

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