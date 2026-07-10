Το σόι σου: Η Βάσω Λασκαράκη ανέβασε φωτογραφία από το τελευταίο γύρισμα της σειράς

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Η Βάσω Λασκαράκη αποκάλυψε με μία ανάρτηση ότι τα γυρίσματα του 6ου κύκλου της σειράς "Το σόι σου" ολοκληρώθηκαν.

Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μία αναμνηστική φωτογραφία, στην οποία φαίνεται όλη η οικογένεια Τριανταφύλλου να βρίσκεται στο σπίτι του Μενέλαου και της Αλεξάνδρας μαζί με τους συντελεστές που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες.

«Τελευταίο γύρισμα 6ης σεζόν. Το σόι σου. Η καθιερωμένη φωτογραφία. Ραντεβού τον Σεπτέμβρη…», έγραψε χαρακτηριστικά.

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