Ρουβάς – Ζυγούλη: Βουβός χωρισμός μετά από 23 χρόνια;

Σύμφωνα με το περιοδικό Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη περνούν σοβαρή κρίση στον γάμο τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν «βουβό» χωρισμό, υποστηρίζοντας πως το ζευγάρι φέρεται να έχει ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην καθημερινότητά του, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διαμένει κάτω από την ίδια στέγη, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία των τεσσάρων παιδιών του. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ακόμη πως, εφόσον τα συγκεκριμένα σενάρια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, το ενδεχόμενο ενός επίσημου διαζυγίου θα μπορούσε να εξεταστεί στο προσεχές διάστημα.

Αφορμή για να αναζωπυρωθούν οι φήμες στάθηκαν και ορισμένες κινήσεις του τελευταίου διαστήματος που σχολιάστηκαν έντονα. Η Κάτια Ζυγούλη έχει επιλέξει να κρατά ακόμη πιο χαμηλό προφίλ, περιορίζοντας αισθητά τις δημόσιες εμφανίσεις της, ενώ σε συνέντευξή της τον περασμένο Μάιο μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για την οικογένειά της, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ξεχωριστά στον Σάκη Ρουβά.

Παράλληλα, στις 3 Ιουλίου, ημέρα που συνέπεσαν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτιας Ζυγούλη, αρκετοί παρατήρησαν πως ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν προχώρησε σε κάποια δημόσια ευχή ή σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτέλεσαν αφορμή για νέα δημοσιεύματα και εικασίες γύρω από την προσωπική ζωή του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο να συνιστούν από μόνα τους επιβεβαίωση των σεναρίων που διακινούνται.

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