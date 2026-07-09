Πάνος Μιχαλόπουλος, Ευγενία Σαμαρά και Μιχάλης Σαράντης στη νέα σειρά «Ραντεβού με την Ευτυχία» στον Alpha

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια. Η Ευγενία Σαμαρά και ο Μιχάλης Σαράντης θα έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και θα πλαισιώνονται από την Άννα Μάσχα, τον Κωστή Μπερικόπουλο, τον Ορέστη Χαλκιά και άλλους ηθοποιούς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πάνος Μιχαλόπουλος ανυπομονεί για τα γυρίσματα. που αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τη σειρά «Ραντεβού με την Ευτυχία», που βασίζεται σε ιταλικό τηλεοπτικό concept που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ευγενία Σαμαρά και Μιχάλης Σαράντης θα βρεθούν αντιμέτωποι με καθημερινές προκλήσεις, οικογενειακές παρεμβάσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις, δημιουργώντας μια σειρά από κωμικές καταστάσεις που θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα της πλοκής, σύμφωνα με το TV24.

Το σενάριο και τη διασκευή της ελληνικής μεταφοράς αναλαμβάνει ο Πάνος Αμαραντίδης, ο οποίος μεταφέρει στη μικρή οθόνη μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από ένα ζευγάρι με διαφορετικές προσωπικότητες και αντιλήψεις. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος θα έχει ένα κομβικό ρόλο που αναμένεται να επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις στη σειρά.

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