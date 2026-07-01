Ασλανογλού: "Το διαζύγιό μου ήταν μια σοκαριστική αλλαγή στη ζωή μου"

Η Μαρίνα Ασλάνογλου μιλήσε στο περιοδικό Hello για το πώς διαχειρίστηκε την αλλαγή που έφερε το διαζύγιό της στη ζωή της, τόσο σε σχέση με την ίδια, όσο και σε σχέση με τον γιο της.

Βιώσατε ένα διαζύγιο. Ήταν σοκαριστική η αλλαγή ζωής ξανά;

Φυσικά και ήταν σοκαριστική καθώς άλλαξαν τα δεδομένα στη ζωή μου και είχα να δώσω λόγο και σε ένα παιδάκι που είχα μάθει τον μπαμπά με τη μαμά μαζί. Το θέμα είναι να διατηρήσεις τις ισορροπίες. Να δείξεις στο παιδί ότι χώρισε η Μαρίνα με τον Δήμο ως ζευγάρι και όχι η μαμά με τον μπαμπά του. Θα είμαστε πάντα οικογένεια.

Αυτό δε θα αλλάξει ποτέ. Είναι ένα σοκ και για το παιδί αυτό, δεν είναι εύκολο. Δεν το περνάς μόνο εσύ. Πλέον, επειδή έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια, έχω αφήσει πίσω μου αυτή τη συνθήκη. Με πετυχαίνετε σε μια φάση που είμαι καλά.

Τι είναι αυτό που σας έμαθε ο γιος σας και τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να του περάσετε εσείς ως μήνυμα για τη ζωή;

Θέλω ο Κωνσταντίνος να είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος ακόμα και με τις όποιες δυσκολίες. Του έχω εξηγήσει ότι η ζωή δεν είναι εύκολη, έχει τα πάνω και τα κάτω της. Επειδή συζητάω πολύ μαζί του, του έχω δώσει να καταλάβει ότι όλα τα συναισθήματά μας είναι απαραίτητα. Είναι πολύ καλό το ότι εκφράζεται. Ακόμα και όταν νιώθω θυμό ή στενοχώρια, του εξηγώ πως είναι φυσιολογικό.

Θέλω να είναι καλός άνθρωπος, και μεγαλώνοντας. να είναι ένας σοβαρός άντρας που θα σέβεται τις γυναίκες. Αυτές τις αξίες του μεταδίδω από τώρα. Σπέρνω για να θερίσω. Βλέποντας στην καθημερινότητά μας το πώς συμπεριφέρεται στις συμμαθήτριές του. στις φίλες μου και στον κόσμο γενικότερα νομίζω πως έχω βάλει ένα λιθαράκι στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του. Από τον Κωνσταντίνο εισπράττω μια ανιδιοτελή αγάπη που δεν ήξερα ότι υπάρχει.

Με έβγαλε από το κέντρο μου – γιατί οι ηθοποιοί είμαστε λίγο εγωκεντρικοί εξαιτίας της έκθεσης, του χειροκροτήματος, της αποδοχής και της κριτικής. Η έγνοια, η αγάπη, η φροντίδα και η σκέψη μου, έχουν μετατοπιστεί σε εκείνον. Δε με έχω αφήσει στην άκρη, αλλά απομακρύνθηκα από τον εγωκεντρισμό.

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντάρας: "Με την Ιωάννα Μαλέσκου προφανώς δεν ταιριάξαμε"

Η Σίσσυ Χρηστίδου στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA