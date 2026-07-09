Κρήτη: Εφιάλτης για 25χρονη στα χέρια του συντρόφου της

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στα Χανιά, με μια 25χρονη γυναίκα να καταγγέλλει στην Αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον 28χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα περιστατικά σημειώθηκαν στις 6 και 8 Ιουλίου, όταν ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε με τα χέρια του, προκαλώντας της σωματικές βλάβες και μώλωπες. Η γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι ο σύντροφός της την απείλησε, μάλιστα παρουσία του ανήλικου παιδιού της, μόλις έξι ετών.

Μετά την καταγγελία της, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα υποθέσεων που καταγράφονται στην Κρήτη.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, σύμφωνα με τα οποία το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας διαχειρίστηκε μέσα στους πρώτους έξι μήνες του έτους συνολικά 269 περιστατικά. Για κάθε υπόθεση πραγματοποιήθηκε σύλληψη και σχηματίστηκε η αντίστοιχη δικογραφία, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση του προβλήματος και τη συστηματική προσπάθεια των αστυνομικών υπηρεσιών να παρεμβαίνουν άμεσα σε περιστατικά βίας μέσα στην οικογένεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, το γεγονός ότι οι 269 υποθέσεις αφορούν αποκλειστικά την πόλη του Ηρακλείου. Κι αυτό γιατί το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έχει αρμοδιότητα μόνο για τα περιστατικά που σημειώνονται εντός των ορίων της πόλης.

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