Υποκλοπές: Κυβερνητικό «μπλόκο» για Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν

Τέσσερα χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, το πολιτικό σκέλος της εξακολουθεί να προκαλεί συγκρούσεις στη Βουλή με τη Νέα Δημοκρατία να βάζει φρένο στο αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήτευση του πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του ιδιοκτήτη της εταιρίας Intellexa Ταλ Ντίλιαν.

Στη συνεδρίαση έκλεισε μία ακόμη κουρτίνα σε άλλη μία χαραμάδα φωτός που επιχειρείται από όσους επιμένουν να μάθουν ποιοι κατάφεραν να παρακολουθήσουν το μισό υπουργικό συμβούλιο, έναν πρώην πρωθυπουργό, τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους.

Νέα Δημοκρατία: Δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία

Η απόρριψη της κλήτευσης των Δημητριάδη και Ντίλιαν με την αιτιολογία ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία, διατηρεί το θέμα ψηλά στην πολιτική ατζέντα, με την αντιπολίτευση να προαναγγέλλει ότι θα συνεχίσει να ζητεί την πλήρη κοινοβουλευτική διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι οι θεσμικές διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί και ότι οι σχετικές δικαστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση αυτή για την οποία υπάρχουν ακόμη σκοτεινά στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση δε φαίνεται να επιχειρεί να φωτίσει, με τους παρακολουθούμενους υπουργούς να μην έχουν καν προσφύγει στη δικαιοσύνη, θα επανέρχεται στο προσκήνιο ξανά και ξανά.

Η συζήτηση στην Επιτροπή διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, καθώς το αίτημα είχε κατατεθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η κυβερνητική πλειοψηφία, ωστόσο, έκρινε ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για νέα κλήση των συγκεκριμένων προσώπων.

Το βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι ούτε ο Γρηγόρης Δημητριάδης ούτε ο Ταλ Ντίλιαν διαθέτουν πλέον την ιδιότητα δημόσιου προσώπου, ερμηνεύοντας από αυτή την οπτική τον κανονισμό της Βουλής για την υποχρεωτική κλήση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη υποστήριξαν ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στη Βουλή και ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα ακρόαση.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, ο οποίος επικαλέστηκε τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι η υποχρεωτική κλήση αφορά λειτουργούς του κράτους ή δημόσια πρόσωπα για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τη συνεδρίαση, σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη Δικαιοσύνη και ότι δε συντρέχει λόγος επανάληψης της διαδικασίας.Ωστόσο, είναι ο ίδιος πρόεδρος της Εpιτροπής που το 2022 καλούσε σε ακρόαση τους Δημητριάδη κκαι Ντίλιαν.

Η στάση αυτή της ΝΔ, την οποία είχε προαναγγείλει εξάλλου και ο ίδιος ο Γρηγόρης Δημητριάδης λέγοντας οτι δεν πρόκειται να κληθεί εκ νέου στην επιτροπή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία υποστήριξαν ότι το αίτημα πληρούσε τις προβλέψεις του Κανονισμού, καθώς είχε συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών των μελών της Επιτροπής.

ΠαΣοΚ: Παραβίαση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών

Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία παραβιάζει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το 2022 ο Ταλ Ντίλιαν είχε κληθεί από την ίδια Επιτροπή για το ίδιο αντικείμενο.

«Πρόθεση συγκάλυψης»

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποτρέψει τη διερεύνηση κρίσιμων πτυχών της υπόθεσης των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ αντίστοιχες αντιδράσεις εκφράστηκαν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία απέδωσαν στην κυβερνητική πλειοψηφία πρόθεση συγκάλυψης της υπόθεσης.

Το κυβερνητικό επιχείρημα

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, απορρίπτει τις αιτιάσεις αυτές, επιμένοντας ότι η απόφαση βασίστηκε αποκλειστικά στην ερμηνεία του Κανονισμού της Βουλής και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η υπόθεση εξετάζεται ήδη από τη Δικαιοσύνη και ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο επανάληψης καταθέσεων προσώπων που έχουν ήδη τοποθετηθεί για τα ίδια ζητήματα.

Δυσαρέσκεια και στο εσωτερικό της ΝΔ

Για μία ακόμη φορά πάντως, βουλευτές της ΝΔ σε κατ ιδίαν συζητήσεις τους εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε και χειρίζεται την υπόθεση κάτι που είναι αναγκασμένοι να υπερασπίζονται γνωρίζοντας ότι τέσσερα χρόνια μετά η κυβέρνηση με τους υπουργούς της δεν εμφανίζεται επισπεύδουσα να μάθει ποιοι είναι εκείνοι που κατάφεραν να βάλουν κοριούς σε υπουργικά τηλέφωνα, ανώτατων αξιωματούχων των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων.

πηγή: tovima.gr

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