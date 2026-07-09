ΠΕΜ.09 Ιου 2026 08:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: Εκκενώθηκαν δωμάτια λόγω καπνού (βίντεο)

σεισμανόγλειο φωτιά
clock 08:24 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο» μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της Α Παθολογικής Κλινικής.

Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για ασθενείς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 εντός δωματίου στον 1ο όροφο της Α' Παθολογικής κλινικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.  

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα εκ των οποίων ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Καταγγελίες για επικίνδυνες κόντρες και ηχορύπανση στην παραλιακή της Αλικαρνασσού

Μαλεβίζι: Δικάζονται στο Εφετείο για τον εμπρησμό στα απορριμματοφόρα

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σισμανόγελιο Νοσοκομείο Φωτιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis