Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Δέσμη επτά προτάσεων για την ενίσχυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης (8/7) στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως υπογράμμισε, στόχος των παρεμβάσεων είναι η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. «Παρουσιάζουμε επτά συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που πρέπει σιγά-σιγά να σχεδιάσουμε ως κράτος για να αλλάξουμε τον ρου της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρυθμίσεις οφειλών και προστασία δανειοληπτών

Πρώτη πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η καθιέρωση 120 δόσεων αντί για 72, «που είναι για πολύ λίγους», όπως σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. «Εμείς λέμε 120 για όλους, με συγκεκριμένα κίνητρα». Παράλληλα, το κόμμα εισηγείται την άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010, καθώς και τη θέσπιση δικαιώματος προτίμησης των δανειοληπτών στην αγορά του δανείου τους υπό προϋποθέσεις.

Επιπλέον, προτείνεται υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αυστηρές ποινές για funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι εις βάρος του ελληνικού λαού η αγορά των δανείων μετά την πώληση από τις τράπεζες στα funds».

Μέτρα στήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δεύτερη πρόταση αφορά τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο κίνησής τους και να μπορούν να πληρώνουν εργαζομένους, προμηθευτές και υποχρεώσεις.

Τρίτον, το ΠΑΣΟΚ εισηγείται τη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας. «Μια Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ταμείο όπου παρκάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά πρέπει να αποτελεί μόνιμο θεσμό αναπτυξιακής πολιτικής», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέταρτον, προτείνεται η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό και φορολογικό βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πέμπτον, το ΠΑΣΟΚ ζητά την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. «Άμεση κατάργησή της και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στο ερώτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», σημείωσε ο πρόεδρος του κόμματος.

Έκτον, προτείνεται η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Έβδομον, το ΠΑΣΟΚ ζητά την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, ώστε αυτός να προκύπτει από συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Παράλληλα, δεσμεύεται για μείωση του μη μισθολογικού κόστους μέσω αποκλιμάκωσης ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική

«Αυτές οι επτά παρεμβάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, αλλά μέρος μιας ολόκληρης φιλοσοφίας αντιμετώπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει όραμα μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και πιο δίκαιη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αντιμετωπίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως εμπόδιο για την ανάπτυξη. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, σημείωσε πως τα κυβερνητικά μέτρα «υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου». «2.000 “κωδικοί” που δεν υπάρχουν πουθενά, με δήθεν μείωση τιμών που κανένας καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια προϊόντα αφορούν», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, υποστήριξε ότι «η ακρίβεια έγινε εργαλείο για να μαζεύει η Νέα Δημοκρατία πόρους και μέσα από αυτήν την αύξηση των εσόδων να παρουσιάζει μία οικονομία η οποία δεν υπάρχει». Όπως πρόσθεσε, «αν αποκλιμακωθεί η ακρίβεια, ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων δεν θα υπάρχει την επόμενη ημέρα. Για αυτό διατηρούν υψηλούς τους έμμεσους φόρους και δεν συζητούν τη μείωσή τους».

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