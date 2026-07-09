Εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερο βράδυ - Τραμπ: "Το Ιράν ζήτησε συμφωνία"

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Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει «πολύ χειρότερη» εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για νέο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για νέο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων.

According to a release from U.S. Central Command, in the most recent wave of U.S. strikes against Iran in response to the Iranian targeting of commercial shipping, 90 military targets, including military logistics infrastructure, missile and drone storage sites, air defense… pic.twitter.com/c1sRyvbN5H — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στις λιμενικές πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ. Σε τμήματα των περιοχών αυτών καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

«Αυτό αποτελεί αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερα», προειδοποίησε.

Παρά την εντολή για νέα στρατιωτική απάντηση κατά της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναμένει η νέα έξαρση της έντασης να τελειώσει γρήγορα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων.

ویدیوی دریافتی: '#چابهار، چهارشنبه ۱۷ تیر حدود ساعت ۲۳:۳۰'



لحظاتی پس از حمله آمریکا#Iran pic.twitter.com/nrH9XZtr56 — Vahid Online (@Vahid) July 8, 2026

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα των ιρανικών δυνάμεων «να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθιστούν το Ιράν υπεύθυνο για την πρόσφατη αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Νέες απειλές, στρατιωτικά πλήγματα και αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα

Πριν διατάξει τα νέα πλήγματα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει», προκαλώντας εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από το Πακιστάν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Έθνη.

Αργότερα την Τετάρτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά «κάλεσε πριν από λίγο» και ότι επιθυμεί «τόσο πολύ να κάνει μια συμφωνία».

⚡️ Photo || Part of the targeting of Chabahar city in southeastern Iran. pic.twitter.com/nTWWCYGuq7 — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 8, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επικοινωνία, ούτε αποκάλυψε ποιος συμμετείχε στην κλήση, ωστόσο αμφισβήτησε την αξία μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς «κάπως τρελούς».

Τα νέα πλήγματα πραγματοποιούνται λίγο πριν από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά τις επιθέσεις, η Τεχεράνη έχει επιμείνει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι θα επιβάλει τέλη διέλευσης και απειλώντας με πλήγματα εναντίον πλοίων που παρεκκλίνουν από τις εγκεκριμένες διαδρομές.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει τουλάχιστον τρία πλοία τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων την Τρίτη και ακολούθως σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», δήλωσε ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατηγορώντας το Ιράν ότι «παραβιάζει τη συμφωνία κάθε μέρα».

Αργότερα, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «οτιδήποτε συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την προηγούμενη δήλωση του Τραμπ ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει».

Τραμπ: «Το Ιράν ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν ξέρω αν την αξίζει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη «αξίζει» κάτι τέτοιο.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών «έχει τελειώσει», μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίποινα που ακολούθησαν.

«Κάθε φορά που μας χτυπούν, τους χτυπάμε 20 φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν «πολύ χειρότερες» σε περίπτωση που η Τεχεράνη πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις.

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