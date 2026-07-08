Γιατί το καλοκαίρι νιώθεις φούσκωμα και ναυτία

Μόλις ολοκληρώσατε μια κλασική καλοκαιρινή μέρα στον ήλιο — ή ένα κουραστικό πρωινό κάνοντας δουλειές μέσα σε ένα ζεστό αυτοκίνητο. Μέχρι να φτάσετε σπίτι, αισθάνεστε τόση ναυτία και φούσκωμα, που το μόνο που θέλετε είναι να ξαπλώσετε στον καναπέ με το κλιματιστικό στο φουλ. Δεν είναι ιδέα σας:

Η καλοκαιρινή ζέστη μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εντέρου. Ωστόσο, με τις σωστές προφυλάξεις, μπορείτε να διατηρήσετε το έντερό σας σε καλή κατάσταση, είτε απολαμβάνετε τις διακοπές σας στην παραλία είτε κάνετε την τακτική σας επίσκεψη στο παντοπωλείο.

Θερμικό στρες, υγεία του εντέρου και μικροβίωμα



Τα προβλήματα στην υγεία του εντέρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ξεκινούν από το θερμικό στρες. Το θερμικό στρες εμφανίζεται όταν περνάτε τόσο πολύ χρόνο σε ζεστό περιβάλλον, ώστε το σώμα σας δυσκολεύεται να αποβάλει τη θερμότητα και η θερμοκρασία του αυξάνεται πάνω από τον φυσιολογικό μέσο όρο των 37°C. Εκτός από την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας, η αυξημένη θερμοκρασία του σώματος μπορεί να επηρεάσει τη δομή και το περιβάλλον του εντέρου σας.







Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν διαρρέον έντερο



Μελέτες, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, δείχνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να βλάψουν τα επιθηλιακά κύτταρα που αποτελούν την προστατευτική επένδυση του εσωτερικού του εντέρου. Οι πρωτεΐνες που είναι γνωστές ως πρωτεΐνες σύνδεσης διατηρούν φυσιολογικά στεγανά τα κενά μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων, ώστε τα μικρόβια και τα σωματίδια τροφών να μην μπορούν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Το θερμικό στρες μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών είτε καταστρέφοντας άμεσα τα κύτταρα είτε μειώνοντας τη ροή του αίματος προς το έντερο.

Όταν οι πρωτεΐνες σύνδεσης μειώνονται, τα κενά μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων αρχίζουν να ανοίγουν, καθιστώντας το έντερο πιο διαπερατό. Αυτή η κατάσταση, γνωστή και ως «διαρρέον έντερο», επιτρέπει στα βακτήρια και στις ουσίες των κυτταρικών τους τοιχωμάτων, που ονομάζονται ενδοτοξίνες, να «διαρρεύσουν» και να μεταφερθούν σε άλλα σημεία του σώματος. Μια συγκεκριμένη ενδοτοξίνη, ο λιποπολυσακχαρίτης (LPS), μπορεί να αλληλεπιδράσει με υποδοχείς στην επιφάνεια των ανοσοκυττάρων και να προκαλέσει την απελευθέρωση προφλεγμονωδών πρωτεϊνών, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω βλάβη στο έντερο.

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Το θερμικό στρες μπορεί να προκαλέσει δυσβίωση στο μικροβίωμα



Η θερμότητα μπορεί επίσης να μεταβάλει την ισορροπία των βακτηρίων στο μικροβίωμα του εντέρου σας. Τα μικρόβια του εντέρου χρησιμοποιούν έναν εσωτερικό μηχανισμό, γνωστό ως απόκριση θερμικού σοκ, για να σταθεροποιούνται και να προστατεύονται όταν αλλάζει η θερμοκρασία. Ωστόσο, ορισμένα μικρόβια είναι πιο αποτελεσματικά σε αυτή τη διαδικασία από άλλα.

Τα συμβιωτικά (ή «καλά») βακτήρια, όπως τα Bifidobacterium και Firmicutes, φαίνεται να έχουν ασθενέστερη απόκριση στο θερμικό σοκ και, επομένως, μπορεί να μειώνονται όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Αντίθετα, παθογόνα όπως το E. coli, η Salmonella, το Campylobacter και το Clostridioides difficile τείνουν να είναι πιο ανθεκτικά στη θερμότητα. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά μπορεί να ευδοκιμήσουν και να γίνουν ακόμη πιο λοιμογόνα κατά τη διάρκεια της ζέστης.







Η προκύπτουσα ανισορροπία μεταξύ των συμβιωτικών και των παθογόνων μικροοργανισμών, γνωστή ως δυσβίωση, θα μπορούσε να ευθύνεται για ορισμένα από τα πεπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ζέστης, όπως η διάρροια, οι κράμπες στο στομάχι, η ναυτία, ο έμετος και ο πυρετός.

Οι επιδράσεις της άσκησης και του θερμικού στρες στο έντερο



Ενδέχεται να έχετε περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσετε εντερικά προβλήματα λόγω του θερμικού στρες, εάν γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους το καλοκαίρι. Η άσκηση αυξάνει φυσιολογικά τη θερμοκρασία του σώματός σας και ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς ψύξης του οργανισμού, όπως η εφίδρωση, ώστε να σας δροσίσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ζεστού καιρού, οι μηχανισμοί αυτοί δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να διατηρήσουν σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος — μια επιβάρυνση που μπορεί επίσης να επηρεάσει το έντερό σας.

Σε μια μελέτη του 2023, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες του σώματος που προκαλούνται από παρατεταμένη και έντονη άσκηση μπορεί να αυξήσουν την εντερική διαπερατότητα και τη μεταφορά ενδοτοξινών από το έντερο στην κυκλοφορία του αίματος. Η άσκηση σε θερμοκρασίες 35°C ή υψηλότερες φάνηκε να προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση της εντερικής διαπερατότητας σε σύγκριση με την άσκηση σε πιο ήπιες συνθήκες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες του σώματος φάνηκαν επίσης να συνδέονται με αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών πρωτεϊνών στο αίμα.







Η έκταση αυτών των επιπτώσεων μπορεί να εξαρτάται από τη διάρκεια και την ένταση της άσκησης, την ποσότητα νερού που πίνετε, καθώς και από τη συνολική εξωτερική θερμοκρασία. Το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο: όσο καλύτερη φυσική κατάσταση έχετε, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί το σώμα σας να αντισταθμίσει τη φλεγμονή που προκαλεί το θερμικό στρες. Ωστόσο, για τους περισσότερους ανθρώπους, η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι πιθανό να επιδεινώσει τα καλοκαιρινά συμπτώματα του εντέρου.







Η καλοκαιρινή ζέστη μπορεί να μειώσει την όρεξή σας



Ακόμη κι αν δεν αντιμετωπίζετε εντερική δυσφορία λόγω της ζέστης, μπορεί απλώς να μην έχετε όρεξη για φαγητό. Μια μελέτη του 2023 σε ποντίκια έριξε φως σε έναν πιθανό λόγο: ο ζεστός και υγρός καιρός μπορεί να επηρεάσει τις ορμόνες που ρυθμίζουν την πείνα και το αίσθημα του κορεσμού.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που διατηρούνταν σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας είχαν αυξημένα επίπεδα του πεπτιδίου YY (PYY), της ορμόνης που καταστέλλει την όρεξη, και χαμηλότερα επίπεδα γκρελίνης, της ορμόνης που διεγείρει την όρεξη. Ως αποτέλεσμα, τα ποντίκια κατανάλωναν λιγότερη τροφή και αναπτύσσονταν πιο αργά σε σύγκριση με τα ποντίκια της ομάδας ελέγχου, τα οποία διατηρούνταν σε φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας.







Η αλλαγή στην όρεξη φάνηκε να συνδέεται με μεταβολές στα βακτήρια του εντέρου. Άλλα πειράματα υποδηλώνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου θα μπορούσε να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ποντίκια παράγουν ινσουλίνη και μεταβολίζουν την τροφή, γεγονός που μπορεί να τα αναγκάζει να προσαρμόζουν την ποσότητα της τροφής που καταναλώνουν ως απόκριση στις ακραίες θερμοκρασίες.

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Προστασία του εντέρου από τη ζέστη του καλοκαιριού



Ο κίνδυνος βλάβης του εντέρου λόγω του θερμικού στρες δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένετε κλεισμένοι στο σπίτι κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών μηνών. Λαμβάνοντας ορισμένα μέτρα για να διατηρείτε το σώμα σας δροσερό, μπορείτε να προστατεύσετε την υγεία του εντέρου σας, να μειώσετε τα συμπτώματα και να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Όταν περνάτε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους:

Προγραμματίστε τις δραστηριότητές σας έτσι ώστε να αποφεύγετε τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.



Προτιμήστε να κάνετε τις περισσότερες δραστηριότητές σας τις πιο δροσερές και ξηρές ημέρες.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση σε έναν δροσερό ή κλιματιζόμενο εσωτερικό χώρο.



Χρησιμοποιήστε σκίαστρα ή θερμομονωτικά καλύμματα για να διατηρείτε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πιο δροσερά.



Δημιουργήστε ένα αεράκι με έναν χειροκίνητο ανεμιστήρα, ώστε να διευκολύνεται η εξάτμιση του ιδρώτα και η αποβολή της θερμότητας.



Πίνετε νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να παραμένετε ενυδατωμένοι.



Επιλέξτε τροφές πλούσιες σε νερό, όπως καρπούζι, φράουλες, αγγούρια, ραπανάκια και σέλινο.



Όταν σχεδιάζετε τα γεύματά σας:







Επιλέξτε συνταγές που δεν απαιτούν μαγείρεμα, ιδιαίτερα αν ζείτε σε σπίτι ή διαμέρισμα χωρίς κλιματισμό.



Προτιμήστε πιάτα που σερβίρονται κρύα, όπως σαλάτα με κινόα, ζυμαρικά primavera ή γαρίδες scampi με noodles κολοκυθιού.



Αποφύγετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες, όπως πίτσα, φαγητό σε πακέτο και παγωτό. Αυτές μπορεί να αυξήσουν τη θερμοκρασία του σώματός σας, να ενισχύσουν τη φλεγμονή και να σας θέσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης θερμικού στρες.







Όταν γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους:



Πίνετε νερό ή ένα ποτό με ηλεκτρολύτες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προπόνησή σας.



Γυμναστείτε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.



Φοράτε φαρδιά ρούχα από αναπνεύσιμα ή υφάσματα που απομακρύνουν την υγρασία, όπως νάιλον ή βαμβάκι.



Μειώστε την ένταση ή τη διάρκεια της προπόνησής σας.



Δώστε προσοχή στα σήματα του σώματός σας και διακόψτε την άσκηση εάν εμφανίσετε κράμπες ή αισθανθείτε ζάλη, αδυναμία ή ναυτία.







Η καλοκαιρινή ζέστη δεν επηρεάζει μόνο την αντοχή και την ενέργειά μας, αλλά μπορεί να ασκήσει σημαντική πίεση και στο πεπτικό μας σύστημα. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι θα εμφανίσουν μόνο ήπια και παροδικά συμπτώματα, η σωστή ενυδάτωση, η ισορροπημένη διατροφή και η αποφυγή της υπερβολικής έκθεσης στις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προστασία της υγείας του εντέρου. Ακούγοντας τα σήματα του σώματός σας και προσαρμόζοντας τις καθημερινές σας συνήθειες στις απαιτήσεις του καλοκαιριού, μπορείτε να απολαύσετε τους ζεστούς μήνες με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς περιττές ενοχλήσεις από το πεπτικό σας σύστημα.

Πηγή: jenny.gr

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