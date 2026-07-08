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ΚΡΗΤΗ

Δήμος Βιάννου: Δεκαδες τα πρόστιμα για δεύτερη καλλιέργεια σε παραγωγούς

χωραφι
clock 14:22 | 08/07/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά την επιβολή προστίμου 1.000 ευρώ σε παραγωγό του Δήμου Βιάννου για καλοκαιρινή φύτευση, παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί λόγω της λειψυδρίας. Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο ekriti.gr, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι η μοναδική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί συνολικά 38 ακόμα διοικητικά πρόστιμα σε παραγωγούς που προχώρησαν σε δεύτερες καλλιέργειες, παρά τις αποφάσεις του Δήμου. Ο κ. Μπαριτάκης υπερασπίστηκε την εφαρμογή των μέτρων, τονίζοντας ότι η λειψυδρία επιβάλλει αυστηρή διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και πως δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις.

«Το νερό είναι λιγοστό και οι κανόνες ισχύουν για όλους. Δεν στερούμε το νερό από κανέναν παραγωγό, ούτε απαγορεύουμε την καλλιέργεια. Όμως οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί πρέπει να τηρούνται από όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος σημείωσε ακόμη ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, επισημαίνοντας πως αρκετοί παραγωγοί επιλέγουν να προχωρούν σε δεύτερη καλλιέργεια παρά το γεγονός ότι οι τιμές πολλών αγροτικών προϊόντων αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα χαμηλές.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι, παρά την πίεση που δέχονται οι αγρότες, η προστασία των περιορισμένων αποθεμάτων νερού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και οι αποφάσεις του Δήμου θα εφαρμοστούν χωρίς παρεκκλίσεις.

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