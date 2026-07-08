Ο Νίκος Οικονομόπουλος εκνευρίστηκε και πέταξε τα ακουστικά του σε συναυλία του

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Ο Νίκος Οικονομόπουλος ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο» σε συναυλία του, διαπίστωσε ότι δεν λειτούργουσαν τα ακουστικά του και εμφανώς εκνευρισμένος, απευθύνθηκε στους μουσικούς του.

«Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποσύνδεσε τα ακουστικά του και πέταξε ένα τμήμα του εξοπλισμού στο δάπεδο της σκηνής, με τη στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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