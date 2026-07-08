Κρήτη: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο λίγο πριν την είσοδο του χωριού (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Εξώπολης Αποκορώνου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έχασε την πορεία του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από τον δρόμο και να ανατραπεί.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικό όχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των επιβαινόντων, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

(φωτογραφίες από kriti360.gr)

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