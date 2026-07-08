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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Θωράκιση του νησιού απέναντι στην κλιματική αλλαγή - Τι σχεδιάζεται

εβρος πλημμυρες
clock 13:09 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η θωράκιση της Κρήτης απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Περιφέρεια Κρήτης δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Η πρωτοβουλία σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρεσβευτή του συμφώνου για το κλίμα Γιάννη Αναστασάκη  που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, μετατρέπει την επιστημονική γνώση σε πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα. Στο εγχείρημα συμμετέχει το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας όπως το  ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΤΕ, ΕΛΚΕΘΕ,  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ΕΛΓΟ «Δήμητρα»,  Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασάκη, ο σχεδιασμός βασίζεται στο Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας ο  ρόλος του οποίου περιλαμβάνει τη συγκέντρωση δεδομένων, την ανάλυση επιπτώσεων και την αξιολόγηση των μέτρων προστασίας για τους πολίτες, τις υποδομές και την παραγωγή. Η πρώτη χειροπιαστή παρέμβαση αφορά την ασφάλεια των πολιτών από τις ξαφνικές πλημμύρες. Μέσα στο επόμενο εξάμηνο προγραμματίζεται η λειτουργία των πρώτων 15 σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης από τα 60 που προβλέπονται σε σημεία υψηλού κινδύνου σε όλο το νησί.

Οι σταθμοί αυτοί θα λειτουργούν ως εξής:

- Μέτρηση στάθμης: Θα ελέγχουν συνεχώς τη ροή σε ρέματα και ευάλωτες περιοχές.

- Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο: Θα μεταδίδουν ζωντανά την εξέλιξη των φαινομένων στο κέντρο ελέγχου.

- Άμεση ειδοποίηση: Θα στέλνουν προειδοποιήσεις στους πολίτες μόλις εντοπιστεί επικίνδυνη άνοδος των υδάτων.

- Χρόνος αντίδρασης: Θα προσφέρουν πολύτιμα λεπτά στους κατοίκους για να προστατευτούν πριν ξεσπάσει η πλημμύρα.

Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στα έντονα φαινόμενα του χειμώνα. Ο Μηχανισμός αναπτύσσει ήδη εξειδικευμένα εργαλεία πρόγνωσης για τις επιπτώσεις των παρατεταμένων καυσώνων.

Σημαντικό μέρος της προσπάθειας αφορά επίσης τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό, με εξειδικευμένες πληροφορίες και κατευθύνσεις για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες.

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