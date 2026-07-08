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ΚΡΗΤΗ

Hράκλειο- Φωτιά τώρα: Συναγερμός κοντά στον καταυλισμό στα «Δύο Αοράκια»

Πυροσβεστική Υπηρεσία
clock 11:03 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/7) στο Ηράκλειο, στα «Δύο Αοράκια», κοντά στον καταυλισμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν με τρία οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ συνδρομή παρέχει και η Ελληνική Αστυνομία για την ασφάλεια και την υποστήριξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν φαίνεται να απειλεί την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

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