Hράκλειο- Φωτιά τώρα: Συναγερμός κοντά στον καταυλισμό στα «Δύο Αοράκια»

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/7) στο Ηράκλειο, στα «Δύο Αοράκια», κοντά στον καταυλισμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν με τρία οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ συνδρομή παρέχει και η Ελληνική Αστυνομία για την ασφάλεια και την υποστήριξη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν φαίνεται να απειλεί την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή και συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

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