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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Γρηγόρης Δημητριάδης: Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στη Θεσμών και μια φορά στον Άρειο Πάγο – Πόσες φορές είναι αρκετές;

γρηγόρης δημητριάδης
clock 11:42 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα» τονίζει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, στον απόηχο των αιτημάτων της αντιπολίτευσης για την κλήση του προς ακρόαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;  Η ταύτιση της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ). Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια», τονίζει ο κ. Δημητριάδης με αφορμή και τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

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