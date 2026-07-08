Ηράκλειο: Εσβησε η φωτιά κοντά στον καταυλισμό στα «Δυο Αοράκια»

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Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/7) στο Ηράκλειο, στην περιοχή «Δύο Αοράκια», κοντά στον καταυλισμό.

Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν με τρία οχήματα και πεζοπόρο τμήμα, ενώ συνδρομή παρείχε και η Ελληνική Αστυνομία για την ασφάλεια και την υποστήριξη της επιχείρησης.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε, χωρίς να απειλήσει την ευρύτερη περιοχή.

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