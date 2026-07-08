Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη

«Πωλείται η πολυτελής βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου» σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso».

Η βίλα είναι χτισμένη σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, εκεί όπου τη δεκαετία του ’60 ο μεγάλος σταρ του θεάτρου και κινηματογράφου Αλέκος Αλεξανδράκης συνήθιζε να απολαμβάνει τις ελεύθερες ώρες του μαζί με τα δύο παιδιά του καθώς και την τότε σύζυγό του Βερένα Γκάουερ!

Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τις χιλιάδες θαυμάστριές του που τον πολιορκούσαν σε κάθε του βήμα, ο μεγάλος σταρ της εποχής είχε νοικιάσει για περισσότερο από μια δεκαετία τη συγκεκριμένη βίλα, με σκοπό να ηρεμεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, με το προσωπικό του «καταφύγιο» να γίνεται μέρος της ζωής του! Γι’ αυτό άλλωστε από τότε έως σήμερα όλοι αποκαλούν το συγκεκριμένο οίκημα «βίλα του Αλεξανδράκη»!

Την εποχή μάλιστα που είχε ενοικιαστεί από τον ηθοποιό γίνονταν γυρίσματα στην περιοχή για τη θρυλική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Τα γυρίσματα έγιναν τόσο εντός του εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής όσο και στα παραθαλάσσια ταβερνάκια που υπήρχαν εκεί γύρω.

Πριν από αρκετά χρόνια, πωλήθηκε από τους ιδιοκτήτες σε ξένους επενδυτές, οι οποίοι με τη σειρά τους αποφάσισαν φέτος να την πουλήσουν, αντί περίπου 800.000 ευρώ.

Πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένη κατοικία, η οποία διατηρεί τα χαρακτηριστικά της από εκείνη την εποχή που χτίστηκε με πέτρα και ξύλο, ενώ όλο το σπίτι βλέπει στον Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τη μεσίτρια Μαρία Καστάνη, πρόκειται για ένα κόσμημα της περιοχής, με τόσα προνόμια που δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος σήμερα.

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