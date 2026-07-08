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Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος

παναγόπουλος
clock 11:00 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πέθανε ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος σε ηλικία 91 ετών, με την είδηση να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Τάκης Παναγόπουλος διέγραψε μία σημαντική πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση.

Η κηδεία του θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Δημητσάνα, όπως γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media.

«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος κι ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος…Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τακη…», γράφει συγκεκριμένα ο Σπύρος Μπιμπίλας.

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