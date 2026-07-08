Κρήτη: Από αμέλεια πολίτη η μεγάλη πυρκαγιά στα Μπραμιανά

Από αμέλεια προκλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην περιοχή κοντά στο Φράγμα Μπραμιανών στην Ιεράπετρα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και προκαλώντας ανησυχία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ανθρώπινη δραστηριότητα και συγκεκριμένα από πλημμελή διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων, σε μια ζώνη όπου υπήρχαν ξερά χόρτα, υπολείμματα βλάστησης και σημεία με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι η ανεξέλεγκτη απόθεση ή καύση τέτοιων υλικών, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και να επιφέρει σοβαρές συνέπειες.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από τη φωτιά κάηκε έκταση περίπου 40 στρεμμάτων στην περιοχή των Μπραμιανών, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Σημαντική ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στον περιορισμό του μετώπου και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις και να ολοκληρωθεί η πλήρης κατάσβεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε ενεργοποιηθεί και το σύστημα προειδοποίησης 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καθώς οι συνθήκες και η μορφολογία του εδάφους απαιτούσαν αυξημένη ετοιμότητα από τις αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή σε εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς ακόμη και μια φαινομενικά μικρή απροσεξία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες εξελίξεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη ξηρασία και εύφλεκτη βλάστηση.

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