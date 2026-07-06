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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Μεγάλες καμμένες εκτάσεις μετά τις πυρκαγιές σε Ιεράπετρα και Μαλεβίζι

Φωτιά στην Ιεράπετρα
clock 19:10 | 06/07/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Σημαντικές ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ιεράπετρα και Μαλεβίζι, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών στην Ιεράπετρα κάηκαν περίπου 40 στρέμματα, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί.

Καθοριστική ήταν η συμβολή δύο εναέριων μέσων με ρίψεις νερού, ενώ στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις για πλήρη κατάσβεση. Υπενθυμίζεται ότι είχε σταλεί και μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους.

(Από την φωτιά στην Ιεράπετρα)

Στο Βουλισμένο Αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίουη φωτιά έκαψε περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και επίσης έχει οριοθετηθεί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Ανώγεια, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησε και πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Πλέον η επιχείρηση συνεχίζεται μόνο από επίγειες δυνάμεις.

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