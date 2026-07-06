Μονή Γκουβερνιώτισσας: Όπερα από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

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Μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην τέχνη της όπερας προσφέρει δωρεάν στους πολίτες η Περιφέρεια Κρήτης το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του ιστορικού Βυζαντινού ναού της «Παναγίας Γκουβερνιώτισσας», στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η πολυσήμαντη καλλιτεχνική εκδήλωση φέρει τον τίτλο: «Μια Βραδιά στην Όπερα», και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «η Γκουβερνιώτισσα» την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, το Δήμο Χερσονήσου και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Στο κατάφυτο, πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο της Γκουβερνιώτισσας η Κρατική ορχήστρα θα συμπράξει με δύο διεθνώς διακεκριμένους Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες, την υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά.

Οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές, με "πυξίδα" τους την διεθνώς αναγνωρισμένη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, θα ταξιδέψουν τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους στον μαγευτικό κόσμο του λυρικού θεάτρου μέσα από αγαπημένες άριες και ντουέτα που σημάδεψαν την ιστορία της όπερας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Τζουζέπε Βέρντι, Τζάκομο Πουτσίνι, Πιέτρο Μασκάνι και Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, αναδεικνύοντας τον πλούτο, το συναίσθημα και τη διαχρονική δύναμη του λυρικού ρεπερτορίου.

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Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Ηλίας Βουδούρης, ο οποίος θα οδηγήσει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου ερμηνεία, σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.

Η συναυλία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επιδίωξη της Περιφέρειας Κρήτης να προσφέρει στο κοινό κορυφαίες πολιτιστικές παραγωγές και να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον υπεύθυνο του φεστιβάλ Περιφερειακό σύμβουλο Ευάγγελο Ζάχαρη, το Φεστιβάλ Κρήτης συνεργάζεται στενά με τους φορείς του Πολιτισμού, της Αυτοδιοίκησης και συνεχίζει να αναδεικνύει ιστορικούς - εμβληματικούς τόπους του νησιού μέσα από εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΜΟΤΣΑΡΤ (1756 – 1791)



Οι γάμοι του Φίγκαρο, Εισαγωγή από την όπερα



Ντον Τζοβάννι, άρια του Λεπορέλλο «Madamina, il catalogo è questo»

ΠΙΕΤΡΟ ΜΑΣΚΑΝΙ (1863 – 1945)



Καβαλλερία Ρουστικάνα, Ιντερμέτζο από την όπερα

ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858 – 1924)



Τόσκα, άρια της Τόσκας «Vissi d’arte»

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813 – 1901)



Η Τραβιάτα, Πράξη Β΄, σκηνή και ντουέτο Βιολέττας – Ζερμόν



«Madamigella Valery…»

Οι Σικελικοί Εσπερινοί, Εισαγωγή από την όπερα

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841 – 1904)



Ρούσαλκα, άρια της Ρούσαλκα «Měsíčku na nebi hlubokém»

ΡΟΥΤΖΕΡΟ ΛΕΟΝΚΑΒΑΛΛΟ (1857 – 1919)



Οι Παλιάτσοι, πρόλογος και άρια του Τόνιο



«Si può? Signore! Signori!»

ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858 – 1924)



Μαντάμα Μπατερφλάι, άρια της Μπατερφλάι «Un bel dì vedremo»

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813 – 1901)



Η Τραβιάτα, άρια του Ζερμόν «Di Provenza il mar, il suol»



Ο Τροβατόρε, Πράξη Δ΄, σκηνή και ντουέτο Λεονόρας – Κόμη



«Udiste … Qual voce!»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηλίας Βουδούρης

ΣΟΛΙΣΤ: Μυρτώ Παπαθανασίου | υψίφωνος

Δημήτρης Πλατανιάς | βαρύτονος

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